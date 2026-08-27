UEFA'nın bildirdiğine göre, 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi Monako'da saat 19.00'da gerçekleştirildi. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray, kura çekimine üçüncü torbadan katılarak sekizer farklı takımla eşleşti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında, bu sezonun final maçı İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ VE MAÇ YERLERİ

Sarı-lacivertli ekip, birinci torbadan İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile deplasmanda, İngiliz ekibi Liverpool ile iç sahada karşılaşacak. İkinci torbadan Aston Villa'ya konuk olacak olan Fenerbahçe, Roma'yı ise kendi evinde ağırlayacak. Takımın diğer rakipleri ise deplasmanda oynanacak Shakhtar Donetsk ve LASK ile iç sahada oynanacak Villarreal ve Slavia Prag olarak belirlendi.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ VE MAÇ YERLERİ

Sarı-kırmızılı takımın birinci torba eşleşmelerinde kendi sahasında Barcelona'yı ağırlayacağı ve deplasmanda Fransız ekibi PSG ile karşılaşacağı açıklandı. İkinci torbadan Aston Villa ile evinde, Sporting ile deplasmanda mücadele edecek. Galatasaray'ın fikstüründeki diğer maçlar ise iç sahada Feyenoord ve Stuttgart, deplasmanda ise Lille ve AEK şeklinde sıralandı.

LİG AŞAMASINDA TAKIMLARI NELER BEKLİYOR?

UEFA'nın güncel turnuva yapısına göre, takımlar geleneksel grup aşaması yerine tek bir lig tablosunda mücadele ediyor. Açıklanan eşleşmeler doğrultusunda temsilcilerimiz, dördü kendi evinde dördü ise deplasmanda olmak üzere toplam sekiz farklı takımla puan mücadelesi verecek.