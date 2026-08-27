Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan yol çalışmaları devam ediyor. Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akkoç ve Bademağacı mahallelerini bağlayan güzergahta sathi asfalt dökümü gerçekleştiriyor.

Belediye açıklamasına göre, 10901

Sokak ile Akkoç Caddesi üzerinde yoğunlaşan çalışmalarla bölgedeki trafik güvenliğinin ve sürüş konforunun artırılması hedefleniyor. Ekiplerin bölgedeki faaliyetlerini belirlenen iş programı dahilinde sürdürdüğü bildirildi.

YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Devam eden asfalt mesaisini denetlemek üzere Döşemealtı Belediye Başkan Vekili İsmail Gök, Fen İşleri Müdürü Harun Erbi ve Akkoç Mahalle Muhtarı Hasan Şahin sahaya indi. Heyet, görevli personelden projenin ilerleyişi ve son durumu hakkında detaylı bilgi aldı. Yapılan inceleme sırasında, yol güvenliğini artırmaya yönelik bu tür uygulamaların ihtiyaçlar doğrultusunda süreceği vurgulandı.

KIRSAL MAHALLELERDE ALTYAPI PLANI NEDİR?

İlçe genelindeki yol bakım ve onarım faaliyetleri sadece merkez mahallelerle sınırlı tutulmuyor. Belediyenin öncelik sırasına göre belirlediği altyapı programı kapsamında, kırsal bölgelerdeki bağlantı yollarının güvenli hale getirilmesine ağırlık veriliyor. Fen İşleri ekiplerinin farklı noktalardaki asfalt ve onarım mesaisinin periyodik olarak devam edeceği aktarıldı.