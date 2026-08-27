ALTIN fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan kar satışlarının ardından yeni güne yükseliş eğilimiyle başlayan altının ons fiyatı yeniden toparlanırken, bu hareketlilik yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıdı. Gün içinde fiyatlarda değişim görülürken gram altın 7 bin liranın üzerindeki güçlü seyrini koruyor. Sabah saatlerinde de altın piyasasında önceki kapanışa göre yükseliş kaydedildi.

GRAM ALTIN 7 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

27 Ağustos 2026 Perşembe günü piyasa verilerine göre gram altının alış fiyatı 7 bin 164,25 TL, satış fiyatı ise 7 bin 165,07 TL seviyesine kadar çıktı.

Gram altında son dönemde görülen hızlı hareketlilik nedeniyle yatırımcılar fiyatları yakından takip ederken, ons altının seyri ve döviz kurundaki değişimler yurt içindeki fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN 11 BİN 685 TL

Altındaki yükseliş diğer altın türlerine de yansıdı. Güncel verilere göre çeyrek altın 11 bin 562 TL'den alınırken 11 bin 685 TL'den satılıyor.

Yarım altında alış fiyatı 23 bin 160 TL, satış fiyatı ise 23 bin 363 TL seviyesinde bulunuyor. Tam altının alış fiyatı 45 bin 999 TL olurken, satış fiyatı 46 bin 554 TL'ye ulaştı.

22 AYAR BİLEZİKTE SON DURUM

Vatandaşların ve yatırımcıların yakından takip ettiği 22 ayar bilezik fiyatlarında da yüksek seviyeler korunuyor. 22 ayar bileziğin alış fiyatı 6 bin 472,76 TL, satış fiyatı ise 6 bin 699,14 TL seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTINDA YÖN YENİDEN YUKARI DÖNDÜ

Küresel piyasalarda ise önceki işlem günündeki düşüşün ardından ons altında toparlanma yaşandı. Altının onsu önceki günü yüzde 1'in üzerinde kayıpla tamamlamıştı. Yeni günde ise yeniden alımların güçlendiği görüldü.

Altın fiyatlarının yönünde ABD ekonomisine ilişkin gelişmeler, dolar endeksi, tahvil faizleri ve merkez bankalarının altın talebi etkili olmaya devam ediyor. Analistler, küresel ekonomik görünüm ve ABD'den gelecek makroekonomik verilerin değerli metal fiyatları açısından yakından izleneceğine dikkat çekiyor.

GÖZLER FED VE ABD VERİLERİNDE

Altın yatırımcılarının odağında Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler bulunuyor. ABD'den gelecek enflasyon, istihdam ve diğer ekonomik göstergelerin Fed'in bundan sonraki faiz politikasına ilişkin beklentileri şekillendirmesi bekleniyor.

Faiz beklentilerindeki değişikliklerin dolar ve ABD tahvil getirileri üzerinden altının ons fiyatını etkileyebileceği belirtilirken, küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının altın alımları da değerli metali destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Piyasalarda yaşanan hızlı değişimler nedeniyle altın fiyatlarının gün içerisinde farklı seviyelere ulaşabileceği belirtilirken, gram altının 7 bin liranın üzerindeki seyri yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.