BDDK'nın 21 Ağustos haftasına ait verilerine göre Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi 4 milyon lira daha azalarak tamamen sıfırlandı. Aynı dönemde bankacılık sektörünün toplam mevduatı ve kredi hacminde artış yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada KKM'den çıkış sürecinin başarıyla tamamlandığını bildirdi. Şimşek, "Programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik. Koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık" ifadelerini kullandı.

KREDİ VE MEVDUAT HACMİNDE ARTIŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, sektörün toplam kredi hacmi 50 milyar 984 milyon lira artarak 27 trilyon 734 milyar 257 milyon liraya ulaştı. Bankalar arası dahil toplam mevduat ise 506 milyar 469 milyon liralık artışla 32 trilyon 316 milyar 474 milyon liraya yükseldi. Taksitli ticari kredilerin tutarı da bu dönemde 9 milyar 340 milyon lira artarak 4 trilyon 230 milyar 331 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KART BORÇLARI GERİLEDİ

Tüketici kredilerinin tutarı 23 milyar 33 milyon lira azalarak 3 trilyon 423 milyar 504 milyon liraya düştü. Bu kredilerin 823 milyar 76 milyon lirasını konut, 41 milyar 412 milyon lirasını taşıt ve 2 trilyon 559 milyar 16 milyon lirasını ihtiyaç kredileri oluşturdu. Bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2 oranında düşüş göstererek 3 trilyon 353 milyar 271 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Kredi kartı borçlarının 1 trilyon 287 milyar 249 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 66 milyar 23 milyon lirasını taksitsiz kısımlar oluşturdu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR NE DURUMDA?

Verilere göre bankacılık sektöründe takipteki alacaklar 5 milyar 663 milyon lira artışla 838 milyar 968 milyon liraya çıktı. Bu alacakların 623 milyar 576 milyon liralık kısmı için özel karşılık ayrıldı. Sistemdeki yasal öz kaynaklar ise 47 milyar 505 milyon lira artarak 5 trilyon 983 milyar 438 milyon liraya ulaştı.

KKM SÜRECİ NEDEN ÖNEMLİYDİ?

Kur Korumalı Mevduat sistemi, döviz kurlarındaki dalgalanmayı kontrol altına almak amacıyla geçici bir araç olarak devreye alınmıştı. Ekonomi yönetiminin son bir yılda uyguladığı sıkılaşma politikaları kapsamında, Türk lirasına geçişi teşvik eden adımlarla birlikte KKM'nin tasfiyesi temel hedeflerden biri haline gelmişti. Bakiyenin sıfırlanması, para politikasındaki normalleşme adımlarının somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor.