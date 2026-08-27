Resmî Gazete'nin 27 Ağustos 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile esnaf ve sanatkârların finansmana erişiminde yeni bir döneme girildi. Düzenlemeye göre, vadesi geçmiş vergi veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borcu bulunan esnaf, belirli şartlar altında Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinden yararlanabilecek.

Önceki uygulamada kredi kullanımından en fazla 15 gün önce alınmış borcu yoktur yazısı veya borcun yapılandırıldığını gösteren belge isteniyordu. Yeni karar, bu şartları sağlayamayan işletmecilere alternatif bir mekanizma sunuyor. Artık, talep edilen kredi tutarının azami yüzde 25'ine denk gelen kısmı, banka tarafından doğrudan ilgili tahsil dairelerine yatırılarak esnafın borcu kapatılabilecek. Bu yöntemle yapılacak borç ödemesi, bir yıl içinde toplam 300 bin lirayı geçemeyecek ve kalan tutar esnafa kullandırılacak.

FAİZ ORANLARI NASIL UYGULANACAK?

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'nin aktardığı bilgilere göre, uygulamada farklı faiz dilimleri geçerli olacak. Vergi ve SGK borcunun kapatılması amacıyla kullanılan işletme kredilerinde faiz oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Borcu bulunmasına rağmen kapatma kredisi kullanmayan esnafın normal işletme kredisinde ise bu oran yüzde 24 seviyesinde uygulanacak.

Ustalık Belgesi sahibi olup yeni iş yeri açan genç girişimciler, borç kapatma kredisi kullanmamaları halinde yüzde 8 faiz oranıyla desteklenecek. Danışmanlık ve Mentorluk Programı'nı tamamlayan esnaf ve sanatkârlar için ise bu oran yüzde 20,8 olarak yansıyacak.

ALANYA ESNAFI İÇİN NE İFADE EDİYOR?

AESOB çatısı altında faaliyet gösteren Alanya esnafı için bu karar, özellikle turizm sezonu dışındaki nakit ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir araç olarak değerlendiriliyor. Yeni sistem, bir yandan kamu alacaklarının banka aracılığıyla tahsil edilmesini garanti altına alırken, diğer yandan borç sarmalındaki işletmelerin ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için gerekli finansmanı sağlıyor.

AESOB

Başkanı Adlıhan Dere, uygulamanın Antalya ve ilçelerindeki esnafa hayırlı olmasını diledi. Dere, düzenlemenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TESKOMB

Genel Başkanı Abdülkadir Akgül ve 6. Bölge Birliği ESKKK

Başkanı Ahmet Tural'a teşekkürlerini iletti.