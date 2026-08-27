KIRIKKALE’de akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, Ankara-Kırıkkale kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Kavşakta kontrolden çıkan TIR’ın yolcu otobüsüne, savrulan otobüsün de kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara-Kırıkkale kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünden gelerek Kırıkkale istikametine dönmek üzere kavşağa giren S.A. (57) yönetimindeki 38 ADV 814 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

TIR OTOBÜSE YANDAN ÇARPTI

Kontrolden çıkan TIR, M.A. (49) yönetimindeki 60 AGZ 626 plakalı yolcu otobüsüne yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan yolcu otobüsü ise İ.A. (44) idaresindeki 55 ZD 188 plakalı kamyonete çarptı.

Üç aracın karıştığı zincirleme kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Kalecik Kavşağı’na sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOBÜSTEKİ YOLCU YARALANDI

Kazada yolcu otobüsünde bulunan A.Ö. (33) hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede kontrol ve tedavisi yapılan A.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANKARA-KIRIKKALE KARA YOLUNDA TRAFİK DURDU

Kazaya karışan TIR, otobüs ve kamyonetin kara yolunda kalması nedeniyle Ankara-Kırıkkale kara yolunda ulaşım bir süre sağlanamadı. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, sürücülerin kontrollü şekilde yönlendirilmesi için çalışma yürütüldü.

Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması için ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı. Bölgede oluşan araç yoğunluğu da ulaşımın yeniden sağlanmasıyla normale dönmeye başladı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. TIR’ın kavşakta kontrolden çıkmasına neden olan koşulların ve zincirleme kazanın tüm ayrıntılarının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.