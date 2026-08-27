Antalya'da düzenlenecek 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın jüri üyeleri netleşmeye başladı. Festival komitesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bu yıl jüri koltuğunda Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sabire Soytok oturacak.

Belgesel sinema alanında hem yönetmen hem de metin yazarı olarak çeşitli projelere imza atan Soytok, geçmişte çok sayıda uluslararası film festivalinde koordinatörlük görevleri üstlendi. Sinema-TV Fotoğrafçılık eğitiminin ardından kariyerini kurgu dışı anlatılar üzerine inşa eden isim, sektörel tecrübesini Antalya'daki değerlendirme sürecine taşıyacak.

AKADEMİ VE SAHA DENEYİMİ BİR ARADA

Türkiye'nin en köklü sinema etkinliği olan Altın Portakal'da belgesel kategorisi, toplumsal hafıza ve bağımsız sinema üretimi açısından belirleyici bir rol üstleniyor. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarım Bölümü'nde akademik çalışmalarını sürdüren Soytok'un jüriye dahil edilmesi, yarışmadaki eserlerin hem teorik hem de pratik sinema kriterleri çerçevesinde inceleneceğini gösteriyor.