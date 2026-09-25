Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Demiryolları Haftası kapsamında Türkiye'nin yeni dönem demir yolu altyapı hedeflerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, mevcut durumda 11 olan doğrudan yüksek hızlı tren (YHT) bağlantısına sahip il sayısı, 2028 yılına kadar 27'ye çıkarılacak.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, son 25 yıllık süreçte ülkenin toplam demir yolu ağı 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye ulaştı. Bu büyümenin 2 bin 251 kilometrelik kısmını ise sıfırdan inşa edilen hızlı tren hatları oluşturdu. Yeni planlama doğrultusunda, 2028 yılına gelindiğinde toplam hat uzunluğunun 17 bin 287 kilometreye ulaşması öngörülüyor.

DEVAM EDEN YHT PROJELERİ

Şu anda 4 bin 158 kilometrelik hatta yapım çalışmalarının aktif olarak sürdüğü aktarıldı. Ankara-İzmir, Halkalı-Kapıkule, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum, Karaman-Ulukışla, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep güzergahlarındaki şantiyelerde mesai devam ediyor. Altyapı genişlerken, TÜRASAŞ tesislerinde Milli Hızlı Tren Seti, E5000

Milli Elektrikli Lokomotifi ve banliyö trenlerinin yerli imkanlarla üretimine de hız verildi.

ORTA KORİDOR VE LOJİSTİKTE ZAMAN AVANTAJI

Demir yolu yatırımları sadece yolcu taşımacılığını değil, uluslararası ticareti de doğrudan şekillendiriyor. Deniz yoluyla 45 günü bulan kıtalararası yük taşıma süreleri, Türkiye'nin merkezinde yer aldığı Orta Koridor üzerindeki demir yolu bağlantıları sayesinde 18 güne kadar iniyor. Bu sürenin kısalması, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki lojistik pazarından aldığı payı artırırken, ülke içindeki lojistik merkez sayısının da 12'den 25'e çıkarılması planlanıyor. Kars-Iğdır-Dilucu hattının tamamlanmasıyla bu transit ticaret kapasitesinin daha da genişlemesi hedefleniyor.