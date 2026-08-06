​CHP'de yaşanan mutlak butlan kararı ve sonrasındaki gelişmeler, parti örgütlerinde ardı ardına değişimleri beraberinde getirdi. Yaşanan süreçlerin ardından CHP Antalya İl Başkanlığı görevine Hasan Şahin atanırken, genel merkez nezdinde ilçe teşkilatlarının yeniden yapılandırılması hız kazandı.

​Özgür Özel ve milletvekillerinin ayrılmasıyla kurulan Yeni Parti'ye Antalya örgütünden katılım istifaları dikkat çekerken, Alanya'da eski ilçe yönetiminin tamamının Yeni Parti kadrolarında yer alması ilçedeki hareketliliği artırdı.

​"ADAY YOK GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

​Kamuoyunda "CHP Alanya için ilçe başkanı bulamıyor" yönünde çıkan tartışmalara son nokta İl Başkanı Hasan Şahin'den geldi. Alanya örgütünün yapılandırılması için titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

​"Alanya örgütümüz için çalışmalarımız devam ediyor. Aday yok gibi bir durum söz konusu değil. Şu an itibarıyla üç isim üzerinde çalışıyoruz. Partimize güç katacak en doğru ismi yönetim olarak belirleyecek ve genel merkezimize sunacağız. Ardından ortak bir kararla Alanya ilçe başkanımızı duyuracağız."

​GÖZLER MASADAKİ ÜÇ İSİMDE

​Atamanın ne zaman yapılacağına dair beklentilere de değinen İl Başkanı Şahin, birkaç gün içinde sürecin tamamlanacağını ve Alanya'daki örgüt yapılanmasının nihayete erdirileceğini müjdeledi.

​Bu açıklamaların ardından Alanya kulislerinde hareketlilik doruğa ulaştı. Masada tartışılan üç güçlü adayın kim olduğu merakla beklenirken, daha önce adı geçen isimlerin mi yoksa sürpriz bir adayın mı koltuğa oturacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi