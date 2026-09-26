İtalya'nın Napoli kenti başta olmak üzere ülke genelinde yeni bir hırsızlık yöntemi tespit edildi. Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre, şüpheliler park halindeki veya kırmızı ışıkta bekleyen araçların ön cam sileceklerine sahte 50 avro yerleştirerek hırsızlık yapıyor.

Sürücüler camdaki parayı almak için araçtan indiklerinde pusudaki hırsızlar harekete geçiyor. Araç motorunun çalışır durumda olmasından veya kapıların açık kalmasından faydalanan şüpheliler, saniyeler içinde otomobili veya içerisindeki çanta ve telefon gibi değerli eşyaları çalıyor.

POLİSTEN UYARI VİDEOSU

İtalyan polisi, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla sürücüleri bu yönteme karşı uyardı. Açıklamada, camda para fark edildiğinde kesinlikle araçtan inilmemesi ve kapıların kilitlenerek bölgeden derhal uzaklaşılması gerektiği aktarıldı. Yetkililer, bu dolandırıcılık yönteminin İtalya dışındaki ülkelere de sıçrama ihtimali bulunduğunu bildirdi.

BENZER DURUMDA NE YAPILMALI?

Seyir halindeyken veya ışıklarda beklerken araca dışarıdan şüpheli bir müdahale veya nesne fark edildiğinde sürücülerin paniğe kapılmaması gerekiyor. Böyle bir durumda camların kapatılması, merkezi kilit sisteminin devreye sokulması ve aracın güvenli bir kalabalık noktaya veya en yakın polis merkezine kadar durdurulmaması can ve mal güvenliği açısından kritik önem taşıyor.