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İngiltere Futbol Federasyonundan atanan Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Darren England saha kenarında yer alacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, Türkiye ile İtalya arasındaki karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver görev alacak.

Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda 28 Eylül Pazartesi günü oynanacak müsabakanın hakem atamaları resmiyet kazandı.

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