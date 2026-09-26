Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) işbirliğinde Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 16. Phaselis Festivali, tarihi bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Festivalin üçüncü gününde gerçekleşen konseri yaklaşık 3 bin 500 kişi takip etti.

Gökçe Eyüpgiller'in Sezen Aksu eserlerini seslendirdiği "Sezen'ce Bir Gece" adlı performansı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Piyanoda Metin Kiper ve bateride Akgün Çavuş'un eşlik ettiği gecede, izleyiciler şarkılara hep bir ağızdan katıldı. Açıklanan verilere göre, ulaşılan bu seyirci sayısı etkinliğin 16 yıllık geçmişindeki en yüksek katılım olarak kayıtlara geçti.

KETAV BAŞKANI SAHNEDE

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başta olmak üzere geniş bir protokolün izlediği gecede renkli anlar da yaşandı. Gökçe Eyüpgiller'in davetiyle sahneye gelen KETAV

Başkanı Volkan Yorulmaz, Frank Sinatra ile özdeşleşen 'My Way' şarkısını seslendirerek izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

FESTİVALİN KÜLTÜR TURİZMİNE KATKISI NEDİR?

Antik kentin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, bölgenin deniz ve kum turizminin ötesinde kültürel bir destinasyon olarak da öne çıkmasını sağlıyor. Binlerce yerli ve yabancı turisti tarihi bir mekanda sanatla buluşturan organizasyon, Kemer'in uluslararası tanıtımına ve alternatif turizm potansiyeline doğrudan katkı sunuyor.

KAPANIŞ KONSERİNDE NELER OLACAK?

16. Phaselis Festivali, 'Bach’tan Türk Müziğine' temalı konserle son bulacak. Solist Dilek Türkan ile dört viyolonsel sanatçısından oluşan Çellistanbul'un sahne alacağı kapanış gecesinde, klasik eserlerden Aşık Veysel türkülerine ve tangolara kadar uzanan zengin bir repertuvar dinleyicilere sunulacak. Gecede kanun sanatçısı Serkan Mesut Halili de ekibe eşlik edecek.