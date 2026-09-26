A101’in 1 Ekim 2026 Perşembe günü başlayacak yeni aktüel ürün kampanyasında elektronik, ulaşım, küçük ev aletleri, spor ekipmanları ve ısınma ürünleri aynı katalogda tüketiciyle buluşuyor. Haftanın öne çıkan ürün grubunu Volta ve RE-VOLT markalı ulaşım araçları oluştururken, televizyonlardan kahve makinelerine, pelet sobalardan evde egzersiz ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi satışa sunuluyor. Aktüel ürünlerde stokların mağazalara göre değişebileceği için alışveriş öncesinde ürünün bulunabilirliğinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

VOLTA ARAÇLARI KATALOĞUN ÖNE ÇIKANLARI ARASINDA

Katalogda ulaşım araçları arasında Volta VMP1 4 tekerlekli elektrikli kamyonet 279 bin 990 TL, Volta GPX 250 CC motosiklet 179 bin 990 TL, 150 CC benzinli motosiklet 109 bin 990 TL ve Volta elektrikli bisiklet 29 bin 990 TL fiyatla yer alıyor. Elektrikli kamyonet ve bisiklet gibi modeller özellikle kısa mesafeli ulaşım ile şehir içi yük taşıma ihtiyacına yönelik alternatifler oluştururken, motosiklet seçenekleri de katalogdaki yüksek fiyatlı ürünler arasında bulunuyor.

Motorlu veya elektrikli ulaşım aracı satın almayı düşünen tüketicilerin yalnızca satış fiyatına göre karar vermemesi gerekiyor. Aracın teknik özellikleri, kullanım amacı, azami hız ve güç değerleri, ehliyet ve tescil gereklilikleri, zorunlu sigorta kapsamı, garanti koşulları ve servis ağı gibi ayrıntıların satın alma öncesinde incelenmesi önem taşıyor. Özellikle elektrikli araçlarda batarya kapasitesi, şarj süresi, kullanım menzili ve batarya değişim maliyeti toplam kullanım giderini doğrudan etkileyebiliyor.

DEV EKRAN TELEVİZYONLAR RAFLARA GELİYOR

Elektronik kategorisinde büyük ekran QLED televizyonlar öne çıkıyor. ONVO VQ90 serisi 65 inç Frameless 4K Ultra HD Google QLED TV 26 bin 999 TL, HI-LEVEL 55 inç Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 18 bin 999 TL ve HI-LEVEL 32 inç Frameless HD Ready Android 14 Smart QLED TV 7 bin 999 TL fiyatla katalogda bulunuyor. Farklı ekran büyüklüğü ve işletim sistemi seçenekleri, televizyonunu yenilemek isteyen tüketicilere kullanım alanına ve bütçesine göre alternatif sunuyor.

KAHVE MAKİNELERİ VE KÜÇÜK EV ALETLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Küçük ev aletlerinde ise kahve makineleri katalogdaki önemli ürün gruplarından biri. Philips tam otomatik espresso makinesi 15 bin 999 TL, ONVO tam otomatik kahve makinesi 9 bin 999 TL olarak listelenirken; şarjlı dik süpürge, tost makinesi, cam kettle, gıda kurutucu ve kahve-baharat öğütücü gibi farklı ihtiyaçlara yönelik ürünler de kampanyaya dahil ediliyor. Bu tür ürünlerde garanti belgesi, yetkili servis ağı, yedek parça bulunabilirliği ve enerji tüketimi gibi unsurların fiyat kadar dikkate alınması tüketici açısından önem taşıyor.

SOĞUK HAVALAR ÖNCESİ PELET SOBA SEÇENEKLERİ

Ekim ayıyla birlikte ısınma ürünleri de aktüel kataloglarda daha görünür hale geliyor. A101’in 1 Ekim kataloğunda tekerlekli pelet soba 5 bin 699 TL, ayaklı mini pelet soba ise 2 bin 999 TL fiyatla satışa sunuluyor. Pelet soba satın alınırken cihazın kullanılacağı alanın büyüklüğü, baca ve havalandırma koşulları, yakıt tüketimi ve üreticinin kurulum talimatları dikkate alınmalı. Yanma sistemi kullanan cihazlarda güvenli kurulum ve düzenli bakım, yalnızca verimlilik açısından değil kullanım güvenliği açısından da önem taşıyor.

EVDE SPOR İÇİN GENİŞ ÜRÜN GRUBU

Katalogda evde egzersiz yapmak isteyenlere yönelik pilates ve yoga ürünleri de bulunuyor. Pilates setleri, yoga matları, pilates topu, farklı dirençlerde egzersiz bantları, dambıl setleri, egzersiz tekerleği ve yoga silindiri gibi ekipmanların aynı kampanya döneminde satışa çıkması, sonbahar ve kış aylarında evde spor yapmak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. Kullanıcıların egzersiz ekipmanını seçerken yalnızca fiyatı değil, ürünün taşıma kapasitesini, malzeme yapısını ve yapmayı planladıkları egzersize uygunluğunu da değerlendirmesi gerekiyor.

AKTÜEL ÜRÜNLERDE STOK DETAYINA DİKKAT

A101’in aktüel kampanyalarında katalog ürünleri belirli dönemlerde ve stoklarla sınırlı olarak satışa çıkarılıyor. Bu nedenle özellikle televizyon, motosiklet, elektrikli araç ve büyük ev aletleri gibi yüksek talep görmesi muhtemel ürünlerde mağazalar arasında stok farklılıkları yaşanabiliyor. Tüketicilerin satın alma öncesinde ürünün teknik özelliklerini ve satış koşullarını kontrol etmesi, yüksek tutarlı alışverişlerde ise garanti, teslimat, kurulum ve varsa taksit seçeneklerini ayrıntılı biçimde incelemesi öneriliyor.