İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve su baskınları, kentte hayatı olumsuz etkiledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ayazağa'da yaptığı açıklamada afetin boyutuna ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Sel felaketinde kaybolan 5 kişiden birinin sağ olarak ortaya çıktığını belirten Bakan Çiftçi, diğer 4 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

'1942'DEN BU YANA YAŞANAN EN BÜYÜK SEL FELAKETİ'

Yaşanan afetin büyüklüğüne dikkat çeken Bakan Çiftçi, İstanbul'un son derece ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Çiftçi, “1942 yılından beri yaşanan en büyük sel felaketini yaşıyoruz” sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.

Afet nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Çiftçi, zarar gören vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

5 KAYIPTAN BİRİ SAĞ OLARAK BULUNDU

Sel felaketinin ardından kayıp ihbarı yapılan 5 kişiden birinin kendiliğinden ortaya çıktığını açıklayan Bakan Çiftçi, söz konusu kişinin telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle kendisine ulaşılamadığını belirttiğini söyledi.

Çiftçi, “5 kayıptan biri kendi çıkıp geldi. Telefonunun şarjı bittiği için kayıp ihbarı verildiğini söyledi. Şu anda 4 vatandaşımız kayıp olarak aranıyor. Onlardan haber almaya çalışıyoruz” dedi.

Kayıp vatandaşlara ulaşılması için ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İSTANBUL'DA 9 BİN 850 İHBAR YAPILDI

Şiddetli yağışların ardından İstanbul genelinde çok sayıda su baskını ve acil durum ihbarı yapıldı.

Bakan Çiftçi, kentte toplam 9 bin 850 ihbar alındığını açıklayarak devletin tüm birimlerinin sahada görev yaptığını belirtti.

Afetin etkilediği bölgelerde hasar tespit çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

60 BİNE YAKIN PERSONEL SAHADA

Afetle mücadele kapsamında geniş çaplı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Çiftçi, meteorolojik uyarı verilen bölgelerde yaklaşık 60 bin personelin görev yaptığını söyledi.

Çiftçi, “Devletin tüm birimleri sahada. Bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Afet sürecini Ankara'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nden de takip ettiğini belirten Bakan Çiftçi, çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğünü aktardı.

26 İLDE SARI KODLU UYARI DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarına ilişkin son durumu da paylaşan Bakan Çiftçi, 14 Ekim'de 42 il için sarı, 6 il için turuncu kodlu uyarı yapıldığını hatırlattı.

Uyarı verilen il sayısının zamanla azaldığını belirten Çiftçi, son durumda 26 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarının devam ettiğini açıkladı.

Yetkililerin afetin etkilerini gidermek ve kayıp vatandaşlara ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.