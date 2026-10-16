Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna ilişkin hava tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre, Antalya genelinde cumartesi günü kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Alanya'da da yağışlı havanın etkili olması beklenirken, pazar günü bölgede hava koşullarının iyileşeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA VE ALANYA'DA CUMARTESİ YAĞIŞLI HAVA

Cumartesi günü Antalya'nın da içinde bulunduğu Batı Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Alanya'da da yağış ihtimali bulunurken, vatandaşların olası su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

PAZAR GÜNÜ HAVA AÇIYOR

Cumartesi günü etkili olması beklenen yağışlı sistemin pazar günü Batı Akdeniz'den uzaklaşacağı tahmin ediliyor. Antalya ve Alanya'da parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, Antalya kent merkezinde sıcaklığın 23 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

HAFTA SONU PLAN YAPACAKLAR DİKKAT!

Antalya ve Alanya'da hafta sonunu dışarıda geçirmeyi planlayan vatandaşlar için cumartesi günü yağışlı, pazar günü ise daha elverişli hava koşulları bekleniyor. Meteoroloji'nin bölgesel tahminlerine göre, özellikle cumartesi günü kuvvetli yağış ihtimaline karşı tedbirli olunması önem taşıyor.