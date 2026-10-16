İstanbul'da şiddetli sağanak yağış ve sel nedeniyle motosikletler ile iki tekerlekli araçlara getirilen trafik yasağı, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 06.00 itibarıyla sona erdi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün 15 Ekim'de yaptığı açıklamanın ardından motokuryelerin yeniden trafiğe çıkmasının önü açıldı. Böylece yemek, market ve motosikletli teslimat hizmetlerinin yeniden yürütülmesi mümkün hale geldi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sağanak yağıştan etkilenen Eyüpsultan'daki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, kentte hayatın normalleşmeye başladığını belirterek motosikletlere yönelik kısıtlamanın kaldırılacağını duyurdu. Gül, yasağın 16 Ekim Cuma günü saat 06.00'ya kadar devam edeceğini, bu saatten sonra motosikletlerin yeniden çalışabileceğini bildirdi.

16 EKİM CUMA GÜNÜ MOTOKURYELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valiliğinin motosikletlerin trafiğe çıkmasına yeniden izin vermesiyle 16 Ekim Cuma günü motokuryelerin çalışmasının önündeki genel trafik kısıtlaması kaldırıldı. Yemek siparişi, market alışverişi ve motosikletli paket teslimatı yapan işletmeler, kendi çalışma koşulları doğrultusunda hizmet verebilecek.

Ancak trafik yasağının sona ermesi, İstanbul genelindeki bütün teslimat platformlarının aynı anda ve tam kapasiteyle çalışacağı anlamına gelmiyor. Hizmetlerin yeniden başlaması, restoranların, marketlerin ve kurye şirketlerinin operasyonel kararlarına bağlı olacak. Su baskınlarından etkilenen bölgelerde teslimat süreleri uzayabilecek.

17 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ KURYELER ÇALIŞACAK MI?

İstanbul Valisi Davut Gül'ün 15 Ekim'de açıkladığı karar, motosikletlerin 16 Ekim saat 06.00'dan itibaren yeniden trafiğe çıkmasına izin veriyor. Açıklanan kararda 17 Ekim Cumartesi günü için ayrıca bir yasak süresi belirtilmedi. Yeni bir kısıtlama kararı alınmaması halinde motokuryelerin cumartesi günü de çalışabilmesi bekleniyor.

Bununla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15-17 Ekim dönemine ilişkin hava tahminlerinde İstanbul ve çevresinde yağışların yeniden kuvvetlenebileceği değerlendiriliyor. Özellikle Avrupa Yakası ve kuzey ilçelerinde beklenen yağışlar, motosikletli ulaşım ve teslimat hizmetlerinde aksamalara neden olabilir.

İSTANBUL'DA MOTOSİKLET YASAĞI NEDEN GETİRİLMİŞTİ?

İstanbul'da 14 Ekim'den itibaren etkili olan şiddetli sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına yol açtı. İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşullarının oluşturduğu trafik güvenliği riskleri nedeniyle motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını ikinci bir talimata kadar yasaklamıştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Ekim'de yaptığı değerlendirmede Beykoz başta olmak üzere bazı bölgelerde metrekareye 270 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Bu miktar, metrekare başına yaklaşık 270 litre suya karşılık geliyor. Yoğun yağışın ardından kentte ulaşımın normale dönmesi için çalışmalar yürütüldü.

Vali Gül'ün 15 Ekim'de paylaştığı bilgilere göre sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişiyi arama çalışmaları devam etti. Yağıştan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Gül, zarar gören vatandaşlara yönelik ödemelerin en geç 19 Ekim Pazartesi günü başlatılmasının hedeflendiğini bildirdi.

YEMEK VE MARKET SİPARİŞLERİNDE GECİKME OLACAK MI?

Motosiklet yasağının kaldırılmasıyla birlikte yemek ve market siparişlerinin motosikletli kuryeler aracılığıyla teslim edilmesinin önündeki trafik engeli ortadan kalktı. Ancak yoğun sipariş talebi, kurye kapasitesi ve bölgesel yol koşulları nedeniyle bazı adreslerde gecikmeler yaşanabilir.

Özellikle sel ve su baskınlarının etkili olduğu Sarıyer, Eyüpsultan, Beykoz ve çevresindeki bölgelerde teslimat süreleri yerel koşullara göre değişebilir. Sipariş vermek isteyen vatandaşların kullandıkları uygulamalardan restoran ve marketlerin hizmet durumunu, tahmini teslimat süresini ve adreslerine dağıtım yapılıp yapılmadığını kontrol etmeleri gerekiyor.

KARGO ŞİRKETLERİ VE TESLİMAT PLATFORMLARI ÇALIŞACAK MI?

Motosikletli kuryelere yönelik trafik yasağının kaldırılması, kargo şirketlerinin bütün dağıtım faaliyetlerinin otomatik olarak normale döndüğü anlamına gelmiyor. Kargo teslimatları, şirketlerin çalışma programları, dağıtım merkezlerinin durumu ve ulaşım koşullarına göre gerçekleştirilecek.

Motosikletli teslimat hizmetleri için getirilen kısıtlamanın sona ermesiyle normal çalışma düzenine dönüşün önü açılırken, vatandaşların gönderi ve sipariş durumlarını ilgili şirketlerin resmî uygulamaları üzerinden takip etmeleri önem taşıyor.

YENİ MOTOSİKLET YASAĞI GETİRİLEBİLİR Mİ?

İstanbul'da 16 Ekim saat 06.00 itibarıyla sona eren motosiklet yasağının yeniden uygulanmasına ilişkin bir karar açıklanması halinde yeni düzenlemenin kapsamı ve yürürlük saati belirleyici olacak. Bu nedenle sürücülerin İstanbul Valiliği ve ilgili kurumların güncel duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Yağışlı havalarda kayganlaşan yollar, su birikintileri ve görüş mesafesinin azalması özellikle motosiklet sürücüleri açısından risk oluşturuyor. Trafiğe çıkış izninin yeniden verilmesi, hava koşullarından kaynaklanan tehlikelerin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.