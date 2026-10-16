Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, genç kızın kaybolduğu saatlerde bölgede bulunan kişiler, araç hareketleri ve cep telefonuna ait veriler üzerinde yoğunlaşıldı.

KAYBOLDUĞU AKŞAM 6 TELEFON NUMARASI TESPİT EDİLDİ

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri, dar baz istasyonu verilerine yönelik inceleme oldu.

Yapılan çalışmalarda, Rojin Kabaiş'in kaybolduğu akşam bulunduğu bölgeye yakın konumda olduğu değerlendirilen 6 kişiye ait telefon numarasının belirlendiği bildirildi.

Bu kişilerin olayla bağlantısının bulunup bulunmadığına ilişkin değerlendirmelerin, soruşturma kapsamında elde edilecek diğer delillerle birlikte yapılması bekleniyor.

SAHİLE İNEN ARAÇ VE 11 BEYAZ OTOMOBİL ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmada araç hareketleri de önemli bir yer tutuyor.

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut'un talebi doğrultusunda, Rojin'in kaybolduğu saatlerde sahile indiği belirtilen bir araç ile aynı zaman diliminde Bardakçı bölgesinde bulunduğu bildirilen 11 beyaz araç incelemeye alındı.

Araçların kimlere ait olduğu ve olayla bağlantılarının bulunup bulunmadığına ilişkin araştırmaların sonuçları bekleniyor.

ROJİN'İN CEP TELEFONU ÖNEMLİ DELİLLER BARINDIRABİLİR

Soruşturmanın üçüncü önemli ayağını ise Rojin Kabaiş'in cep telefonuna yönelik teknik inceleme oluşturuyor.

Telefonun içerisindeki dijital verilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmaların sonuçlanma aşamasında olduğu bildirildi.

Cihazdan elde edilebilecek mesajlar, arama kayıtları ve diğer dijital verilerin, genç kızın kaybolmadan önceki saatlerinin aydınlatılmasına katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

AİLESİ ÖLÜMÜNÜN AYDINLATILMASINI İSTİYOR

Rojin Kabaiş'in ailesi, kızlarının ölümünün cinayet olabileceğini savunarak olayın bütün yönleriyle araştırılmasını istiyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise ölümün nasıl gerçekleştiğine ilişkin kesin sonuca ulaşılması için delillerin değerlendirilmesi sürüyor.

GÖZLER ÜÇ KRİTİK İNCELEMENİN SONUCUNDA

Dar baz verileri, araç araştırmaları ve cep telefonuna yönelik teknik incelemelerden çıkacak sonuçlar, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemli bulgular arasında görülüyor.

Yetkililerin incelemeleri tamamlamasının ardından Rojin Kabaiş'in kaybolduğu saatlere ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.