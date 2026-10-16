Antalya'nın da içinde bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nde eylül ayında etkili olan yağışlar, uzun yıllar ortalamasını geride bıraktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 2026 Yılı Eylül Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, bölgede son 10 yılın en yüksek eylül yağış miktarı kaydedildi.

Türkiye genelinde de yağış miktarları önemli ölçüde artarken, bazı illerde uzun yılların rekorları kırıldı.

ANTALYA'NIN BULUNDUĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE YAĞIŞLAR YÜZDE 54 ARTTI

Meteoroloji verilerine göre, Antalya'nın da yer aldığı Akdeniz Bölgesi'nde eylül ayında metrekareye ortalama 27,8 kilogram yağış düştü.

Bu miktar, uzun yıllar ortalamasının yüzde 54 üzerine çıkarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

Böylece Akdeniz Bölgesi, son 10 yılın en yüksek eylül yağış seviyesine ulaştı.

Özellikle Antalya ve çevresinde yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren veriler, bölgede eylül ayının önceki yıllara kıyasla daha yağışlı geçtiğini ortaya koydu.

ISPARTA VE BURDUR'DA DİKKAT ÇEKEN YAĞIŞ REKORLARI

Akdeniz Bölgesi'ndeki yağış artışı, Antalya'nın komşu illerinde de dikkat çekti.

Meteoroloji raporuna göre Isparta'da son 18 yılın, Burdur'da ise son 17 yılın en yüksek eylül yağış miktarı kayıtlara geçti.

Isparta çevresinde yağışlar bazı noktalarda uzun yıllar ortalamasının dört katını aşarken, bölgedeki artışın boyutu dikkat çekti.

TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞLAR YÜZDE 51 YÜKSELDİ

Türkiye genelinde eylül ayında metrekareye ortalama 32,4 kilogram yağış düştü.

1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar eylül yağış ortalaması metrekareye 24,9 kilogram olarak hesaplanırken, geçen yılın aynı ayında bu miktar 21,4 kilogram seviyesinde kalmıştı.

Buna göre eylül yağışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51, uzun yıllar ortalamasına göre ise yüzde 30 arttı.

SAKARYA VE KOCAELİ'DE 66 YILLIK REKOR KIRILDI

Eylül ayının en dikkat çekici yağış verileri Sakarya ve Kocaeli'den geldi.

Her iki ilde de yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının üç katını aşarak son 66 yılın en yüksek eylül seviyesine ulaştı.

Türkiye genelinde en fazla yağış metrekareye 185,8 kilogramla Rize'de ölçülürken, en az yağış 0,4 kilogramla Mardin'de kaydedildi.

Bursa, Düzce, Isparta, Sinop, Yalova ve Zonguldak'ta son 18 yılın, Burdur'da ise son 17 yılın en yüksek eylül yağışları görüldü.

İÇ ANADOLU'DA YAĞIŞLAR NEREDEYSE İKİ KATINA ÇIKTI

Bölgesel verilere göre, uzun yıllar ortalamasına kıyasla en yüksek yağış artışı yüzde 94 ile İç Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti.

Marmara Bölgesi'nde yağışlar normaline göre yüzde 48, Ege Bölgesi'nde yüzde 6, Karadeniz Bölgesi'nde ise yüzde 30 arttı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar normalinin yüzde 33, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yüzde 77 altında kaldı.

Bu veriler, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yağış dağılımının önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu.

YAĞIŞLI GÜN SAYISI DA ARTTI

Türkiye genelinde eylül ayında ortalama 7 gün yağış görüldü. Uzun yıllar ortalamasında ise bu sayı 4,4 gün olarak hesaplanıyor.

Karadeniz'in bazı illerinde yağışlı gün sayısı 20 ila 25 güne ulaşırken, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ay boyunca hiç yağış kaydedilmedi.

ANTALYA İÇİN VERİLER NE ANLAMA GELİYOR?

Meteoroloji raporuna göre Antalya'nın da bulunduğu Akdeniz Bölgesi, eylül ayında son 10 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştı.

Bölge genelindeki yüzde 54'lük artış dikkat çekerken, Antalya'nın il bazındaki yağış miktarı ve uzun yıllar ortalamasına göre değişim oranı, paylaşılan rapor özetinde ayrıca belirtilmedi.

Akdeniz Bölgesi'nde kaydedilen bu artış, 2026 yılının eylül ayını bölge açısından son yılların en yağışlı dönemlerinden biri haline getirdi.