Türk Halk Müziği eserlerine getirdiği kendine özgü yorumlarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan şarkıcı ve besteci Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören sanatçının sağlık durumu son dönemde ağırlaşmıştı. Hastanede yoğun bakıma alınan ve entübe edilen Olgun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Pankreas Kanseriyle Mücadele Ediyordu

Uzun süredir kanser tedavisi gören Soner Olgun'un sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirilmişti.

Solunum desteği sağlanması amacıyla entübe edilen sanatçıdan gelen vefat haberi, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Müzik Yolculuğuna 1992 Yılında Başladı

1959 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelen Soner Olgun, eğitim hayatına Bornova Anadolu Lisesi'nde devam etti. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun oldu.

Müzik kariyerinde önemli bir yere sahip olan ilk albümü "Letafet"i 1992 yılında yayımlayan Olgun, kendine özgü yorumuyla kısa sürede dikkat çekti.

Sanatçı, ilerleyen yıllarda "Her Şey Değişmeli", "İyi Bayramlar", "İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini müzikseverlerle buluşturdu.

Hem Sahnede Hem Televizyonda İz Bıraktı

Soner Olgun, yalnızca albümleriyle değil, sahne performansları ve televizyon programlarıyla da adından söz ettirdi.

Türk Halk Müziği başta olmak üzere farklı türlerde seslendirdiği eserlerle geniş kitlelere ulaşan sanatçı, televizyon için müzik programları hazırlayıp sundu.

Müzik kariyeri boyunca üretkenliğiyle öne çıkan Olgun'un söz veya müziği kendisine ait 35 eseri bulunuyor.

Ardında Unutulmaz Eserler Bıraktı

Yıllar boyunca konserleri, albümleri ve televizyon programlarıyla dinleyicilerinin karşısına çıkan Soner Olgun, Türk müziğine önemli katkılar sundu.

67 yaşında hayata veda eden sanatçı, kendine özgü sesi, yorumları ve müzik dünyasına kazandırdığı eserlerle hatırlanacak.