Galatasaray'ın 2027 yılı ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için orta saha rotasyonunda değişikliğe gitmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, sezon başında Burnley'den kiraladığı Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırabileceği ve Fiorentina forması giydiği belirtilen Fildişi Sahilli genç futbolcu Oulai'yi transfer listesine aldığı iddia edildi. Ancak iki oyuncuyla ilgili gelişmeler henüz kulüpler tarafından doğrulanmadı.

UGOCHUKWU'NUN SÖZLEŞMESİNDEKİ RAKAMLAR BELLİ

Galatasaray'ın 15 Temmuz 2026 tarihinde duyurduğu resmi transfer anlaşması, Ugochukwu'nun geleceğine ilişkin iddialarda önemli bir ayrıntıyı ortaya koyuyor. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Fransız orta saha, Burnley'den 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralandı. Anlaşmada 3 milyon sterlin kiralama bedeli ve 22,5 milyon sterlin tutarında şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor. Futbolcunun sezonluk net garanti ücreti ise 2 milyon 650 bin avro olarak açıklandı.

Transfer iddialarında satın alma opsiyonu 26,6 milyon avro olarak ifade edilse de Galatasaray'ın resmi açıklamasındaki tutar 22,5 milyon sterlin. Dolayısıyla iki rakamın farklı para birimleri üzerinden değerlendirildiği görülüyor. Satın alma şartının hangi sayıda karşılaşmaya çıkılması durumunda devreye gireceğine ilişkin ayrıntı ise kulübün kamuoyuna yaptığı açıklamada belirtilmedi.

ALTI MAÇTA FORMA GİYDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Ugochukwu'nun sezonun ilk bölümünde altı karşılaşmada görev aldığı ve teknik direktör Okan Buruk'un orta saha tercihleri arasında Lucas Torreira ile Mario Lemina'nın gerisinde kaldığı ileri sürüldü. Genç futbolcunun daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmesinin gündemde olduğu belirtilirken, kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandırılması konusunda resmi bir karar açıklanmadı.

Galatasaray'ın 3 Eylül 2026 tarihinde UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda Ugochukwu'nun yanı sıra Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan ve Renato Nhaga da yer aldı. Kulübün resmi oyuncu listesi, orta sahadaki forma rekabetinin yalnızca iki futbolcuyla sınırlı olmadığını gösteriyor.

GALATASARAY'IN TRANSFER LİSTESİNDE OULAI İDDİASI

Sarı-kırmızılıların orta saha için değerlendirdiği öne sürülen isimlerden biri de Fildişi Sahilli Oulai oldu. Transfer iddiasına göre 20 yaşındaki futbolcu, sezon başında 26 milyon avro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya katıldı. İtalya'da istediği forma süresini bulamadığı belirtilen oyuncunun ocak ayında takım değiştirebileceği konuşuluyor. Bununla birlikte söz konusu bonservis bedeli ve oyuncunun güncel sözleşme koşulları resmi belgelerle doğrulanmış değil.

Oulai'nin Türkiye futboluyla daha önce tanışmış olması, transfer iddiasının öne çıkan yönlerinden biri. Trabzonspor forması giydiği dönemde orta sahadaki performansıyla öne çıktığı belirtilen futbolcunun bordo-mavili takımda 31 karşılaşmada iki gol ve dört asist kaydettiği aktarılıyor. Ancak bu istatistiklerin hangi organizasyonları kapsadığına ilişkin resmi karşılaştırma bulunmuyor.

TRANSFER PLANLAMASINDA MALİYET DETAYI ÖNE ÇIKIYOR

Galatasaray açısından olası değişikliğin yalnızca teknik tercihlerle sınırlı olmadığı görülüyor. Kulübün Temmuz 2026'da açıkladığı Ugochukwu anlaşmasındaki 3 milyon sterlin kiralama bedeli, 22,5 milyon sterlinlik şarta bağlı satın alma opsiyonu ve 2 milyon 650 bin avroluk net ücret, devre arasında alınabilecek kararın mali boyutunu oluşturuyor. Sözleşmenin erken sonlandırılması halinde kulübün hangi yükümlülüklerden kurtulabileceği ise açıklanan bilgilerle kesin olarak hesaplanamıyor.

Öte yandan Galatasaray, 21 Temmuz 2026 tarihinde Mario Lemina'nın sözleşmesini 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzattığını duyurmuştu. Bu gelişme, sarı-kırmızılıların orta sahadaki mevcut oyuncularından en az biriyle uzun vadeli planlama yaptığını gösteriyor. Olası yeni transferin mevcut kadrodaki hangi oyuncunun yerine düşünüldüğü konusunda ise teknik heyetten doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

OCAK AYINDAKİ KARAR BEKLENİYOR

Galatasaray'ın Ugochukwu'nun kiralık sözleşmesini erken sonlandırmak veya Oulai'yi kadrosuna katmak için resmi girişimde bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir duyuru yapılmadı. Teknik direktör Okan Buruk'un sezonun ilk yarısındaki oyuncu performanslarını değerlendirmesinin ardından orta saha rotasyonuna ilişkin kararların netleşmesi bekleniyor. İki futbolcunun geleceği konusunda belirleyici gelişmelerin ara transfer dönemi yaklaşırken yaşanabileceği değerlendiriliyor.