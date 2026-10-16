Antalya’nın Kepez ilçesinde kira anlaşmazlığı nedeniyle iş yerinden tahliye edilen 61 yaşındaki koltuk döşemecisi İbrahim Kök, yaklaşık üç aydır eşyalarıyla birlikte kaldırımda yaşam mücadelesi veriyor. Altı yıldır hem ev hem de atölye olarak kullandığı dükkândan çıkarılan Kök, bir yandan geçimini sağlayacak imkânlarını kaybederken diğer yandan istinaf mahkemesinden çıkacak kararı bekliyor.

Ekspres Gazetesi'nden Selim Çelik'in haberine göre, olay Kepez ilçesine bağlı Varsak Karşıyaka Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde yaşandı. Koltuk döşemeciliği yaparak geçimini sağlayan İbrahim Kök, 26 Temmuz 2026 tarihinde dükkânından tahliye edildi. Gidecek başka bir yeri olmadığını belirten Kök, ev ve iş yerindeki eşyalarını kaldırıma taşımak zorunda kaldı.

ÜÇ AYDIR DÜKKÂNIN ÖNÜNDEKİ KOLTUKTA UYUYOR

Tahliyenin ardından kendisine yeni bir yaşam alanı oluşturamayan Kök, gecelerini eski iş yerinin önünde bulunan bir koltukta geçiriyor. Günlük beslenmesini konserve, ton balığı, peynir ve zeytin gibi yiyeceklerle karşılayan 61 yaşındaki esnaf, tuvalet ihtiyacı için çevredeki işletmelerden yardım alıyor.

Yaşadığı süreci anlatan Kök, eşyalarının tahliye edildiği günden bu yana dükkânın önünde bulunduğunu belirterek, "Eşyalarım o gün bugündür kapının önünde. İstinaf Mahkemesinin vereceği kararı bekliyorum" dedi.

YAĞMURDA ISLANAN MALZEMELERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İbrahim Kök'ün yaşadığı mağduriyet barınma sorunuyla sınırlı kalmadı. Kaldırımda bekleyen döşemelik kumaşlar ve süngerler yağış nedeniyle zarar görürken mobilyalar şişti, bazı makineler ise paslandı. Mesleğini sürdürebilmek için kullandığı malzemelerin önemli bir bölümünü kaybeden Kök, çalışamaz duruma geldiğini söyledi.

Zarar gören kumaşların bir kısmını çöpe atmak zorunda kaldığını, bazı makinelerini de elden çıkardığını belirten Kök, "Dünya kadar kumaşım ziyan oldu, makinelerim ziyan oldu, eşyalarım ziyan oldu" ifadelerini kullandı.

Yaşananlar, küçük esnaf açısından iş yeri tahliyesinin barınma ve ekonomik faaliyet üzerindeki etkisini de ortaya koydu. Kök'ün durumunda aynı mekânın hem yaşam alanı hem de gelir kaynağı olarak kullanılması, tahliye sonrasında iki temel ihtiyacın aynı anda karşılanamamasına yol açtı.

KİRA BORCUNU ÖDEDİĞİNİ SAVUNDU

İbrahim Kök, tahliye sürecinin 2025 yılında biriken kira borçları nedeniyle başlatılan icra işlemlerinden kaynaklandığını anlattı. Mahkemenin tanıdığı süre içerisinde borcunu ödediğini savunan Kök, ödeme dekontlarından birinin açıklama bölümüne yanlış ay yazılmasının da hukuki anlaşmazlıkta etkili olduğunu ileri sürdü.

Mahkemenin belirlediği kira tutarlarını ödediğini belirten Kök, "Ödenmemiş herhangi bir kira borcum yok. Mahkemenin belirlemiş olduğu kira miktarı üzerinden kiramı yatırdım" dedi. Tahliye kararına karşı istinaf yoluna başvurduğunu söyleyen Kök, dosyasının yeniden değerlendirilmesini bekliyor.

Kök'ün kira ödemelerine ve tahliye kararının gerekçesine ilişkin açıklamaları kendi beyanlarına dayanıyor. Ödeme dekontları ile mahkeme kararının içeriği bağımsız olarak doğrulanmadığından, kira borcunun bulunup bulunmadığına ilişkin kesin bir değerlendirme yapılamıyor.

AVUKAT TUTAMADI, YAPAY ZEKÂDAN YARDIM ALDI

Hukuki süreçte avukat tutabilecek maddi gücü bulunmadığını anlatan Kök, dava hazırlıklarında yapay zekâ uygulamalarından yararlandığını söyledi. Ancak tahliye kararının uygulanmasını durdurmak için yapılması gereken işlemler konusunda eksik bilgi edindiğini öne sürdü.

Yapay zekâdan aldığı bilgilerin hukuki süreci yönetmek için yeterli olmadığını belirten Kök, bu durumun tahliye kararının uygulanması karşısında kendisini dezavantajlı konuma düşürdüğünü ifade etti. Tahliye işlemi sırasında yaklaşık 84 bin liralık masraf çıkarıldığını söyleyen Kök, söz konusu giderlerin istinaf sürecinin sonucuna bağlı olarak kendisinden talep edilebileceğini dile getirdi.

İSTİNAF BAŞVURUSU TAHLİYEYİ OTOMATİK DURDURMUYOR

İbrahim Kök'ün yaşadığı süreçte öne çıkan hukuki konulardan biri, istinaf başvurusunun tahliye işlemlerine etkisi oldu. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 36. maddesi, belirli koşullarda icranın geri bırakılmasına yönelik başvuru yapılabilmesini düzenliyor. Ancak bir mahkeme kararına karşı istinafa başvurulması, tek başına her durumda icra işlemlerinin duracağı anlamına gelmiyor.

Adalet Bakanlığı mevzuatında yer alan düzenlemeye göre, ilgili şartların sağlanması ve yetkili icra mahkemesinden karar alınması gerekiyor. Kanunda, adli yardımdan yararlanan kişilerin teminat gösterme zorunluluğundan muaf tutulmasına ilişkin hüküm de bulunuyor. Bununla birlikte uygulanacak hukuki yol, tahliye kararının niteliğine ve takip türüne göre değişebiliyor.

Bu nedenle Kök'ün dosyasında icranın geri bırakılması yolunun uygulanıp uygulanamayacağı, ancak mahkeme kararı ve icra dosyasının incelenmesiyle belirlenebilir. İstinaf incelemesinin sonucu da henüz kesinleşmiş bir karar olarak ortaya konmuş değil.

MADDİ İMKÂNI OLMAYANLAR İÇİN ADLİ YARDIM HAKKI

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 334. maddesi, kendisinin ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeden yargılama giderlerini karşılayamayan kişilerin, kanunda belirtilen koşullarla adli yardımdan yararlanabilmesine imkân tanıyor. Bu düzenleme, maddi yetersizlik nedeniyle hukuki haklarını kullanmakta zorlanan kişiler açısından önem taşıyor.

Avukatlık Kanunu'nun 176 ve devamındaki maddeleri kapsamında ise baroların adli yardım büroları aracılığıyla, gerekli şartları sağlayan kişilere avukat desteği sunulabiliyor. Antalya'da da maddi imkânı bulunmayan kişiler, koşulları hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için Antalya Barosu'nun adli yardım birimine başvurabiliyor.

İbrahim Kök'ün adli yardım mekanizmalarına başvurup başvurmadığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte olay, özellikle hukuki temsil imkânı bulunmayan kişilerin tahliye ve icra süreçlerinde karşılaşabileceği sorunları gündeme taşıdı.

HEM EVİNİ HEM DE GEÇİM KAYNAĞINI KAYBETTİ

26 Temmuz'daki tahliyenin üzerinden yaklaşık üç ay geçmesine rağmen yaşamını kaldırımda sürdüren İbrahim Kök, yeniden çalışabileceği ve barınabileceği bir yere kavuşmayı bekliyor. Mesleki ekipmanlarının zarar görmesi nedeniyle gelir elde etmekte zorlandığını belirten Kök'ün geleceği, devam eden hukuki süreç ve barınma sorununa bulunabilecek çözüme bağlı.

Kepez'de yaşanan olayda gözler istinaf incelemesine çevrilirken 61 yaşındaki döşeme ustası, yıllarca çalıştığı dükkânın önünde kalan eşyalarını korumaya ve günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.