GEÇTİĞİMİZ aylarda hayatını kaybeden ve vefatıyla sevenlerini yasa boğan iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun hatırasını yaşatmak amacıyla önemli bir adım atıldı. Merhum Çavuşoğlu’nun sağlığında dile getirdiği vakıf kurulması yönündeki vasiyeti, ailesi ve yakınlarının girişimleriyle gerçeğe dönüştü.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Aydın Çavuşoğlu Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı, kuruluşuna ilişkin hukuki sürecin tamamlanmasının ardından resmen tüzel kişilik kazandı.

Alanya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 28 Eylül 2026 tarihli kararıyla tescil edilen vakfın kuruluş kararı, 2 Ekim 2026 tarihinde kesinleşti.

ÜÇ İSİM KURUCU OLDU

Merhum Aydın Çavuşoğlu’nun adını ve toplumsal dayanışmaya verdiği önemi yaşatmak amacıyla kurulan vakfın kurucuları Eylül İrem Çavuşoğlu Koyuncu, Emirhan Çavuşoğlu ve Oğuzhan Aksoy oldu.

Antalya merkezli vakfın kuruluş mal varlığı ise 10 milyon TL nakit olarak belirlendi.

EĞİTİM VE DAYANIŞMAYA KATKI SAĞLAYACAK

Aydın Çavuşoğlu’nun hatırasını yalnızca ismiyle değil, topluma kazandıracağı değerlerle de yaşatmayı hedefleyen vakıf; eğitim, kültür ve sosyal dayanışma alanlarında faaliyet gösterecek.

Herhangi bir karşılık beklemeksizin toplumsal faydayı esas alan çalışmalar yürütmesi amaçlanan vakıf, merhum Çavuşoğlu’nun yardımseverlik ve dayanışma anlayışını gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

AYDIN ÇAVUŞOĞLU’NUN ADI GELECEK NESİLLERE TAŞINACAK

Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Aydın Çavuşoğlu’nun adını taşıyan vakıf, merhum iş insanının hatırasını kalıcı hale getirecek önemli bir sosyal sorumluluk girişimi olarak hayata geçti.

Eğitimden kültüre, sosyal yardımlaşmadan toplumsal dayanışmaya kadar farklı alanlarda çalışmalar yürütmesi hedeflenen vakıf sayesinde Aydın Çavuşoğlu’nun ismi, gelecek nesillerin hayatına dokunan hizmetlerle yaşamaya devam edecek.