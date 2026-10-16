Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla kamu yönetiminde kapsamlı görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Atama ve görevden alma kararlarında özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kamu kurumlarının üst düzey yönetim kadroları dikkat çekti.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA YENİ BAKAN YARDIMCISI

Kararlar kapsamında Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Adnan Yılmaz getirildi.

DEVLET OPERA VE BALESİNİN BAŞINA CAN ATİLLA GETİRİLDİ

Kültür ve sanat alanında da önemli bir görev değişikliği yaşandı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne besteci Can Atilla atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alınırken, yerine Pervin Oymak getirildi.

DIŞİŞLERİ VE MİLLİ SAVUNMADA YENİ ATAMALAR

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı atandı.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine ise Cüneyt Epcim getirildi.

DHMİ VE DSİ'DE ÜST DÜZEY DEĞİŞİKLİK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Selami Yapıcı, Genel Müdür Yardımcılığına ise Ertuğrul Karatay atandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde de iki bölge müdürlüğüne yeni isimler getirildi. DSİ 6. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz, 9. Bölge Müdürlüğüne ise Ömer Açıkgöz atandı.

TİCARET VE TARIM KURUMLARINDA DA GÖREV DEĞİŞİMİ

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Hatipoğlu, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş getirildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yıldırım görevden alınırken, yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere Göktuğ Bağlı atandı.

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Kutluhan Taşkın, Vakıflar Genel Müdür Yardımcılığına ise Suat Faruk Giray getirildi.