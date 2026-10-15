Alanya'da sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle yayımlanan yatırım ilanına inanarak 3 milyon 300 bin TL gönderen bir kişi dolandırıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAKİ YATIRIM İLANIYLA BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, Y.A. isimli vatandaş sosyal medyada karşılaştığı yüksek kazanç vaat eden yatırım ilanındaki telefon numarasıyla iletişime geçti. İlan üzerinden görüştüğü kişilerin yönlendirmesiyle farklı banka hesaplarına çeşitli tarihlerde toplam 3 milyon 300 bin TL gönderen Y.A., dolandırıldığını fark etmesinin ardından şikâyetçi oldu.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde mağdurun para gönderdiği hesaplar ve şüphelilerin bağlantıları araştırıldı.

6 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Jandarma ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüphelinin kimliklerini ve adreslerini belirledi. Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. P.Y. (28), K.A. (32), F.A. (35) ve B.S. (21) isimli 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SPK'DEN SAHTE YATIRIM İLANLARINA KARŞI UYARI

Alanya'daki olay, sosyal medya üzerinden yapılan yatırım yönlendirmelerinin oluşturduğu dolandırıcılık riskini yeniden gündeme getirdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 26 Eylül 2024 tarihli resmî duyurusunda, sosyal medya platformlarında kurumun ve sektör çalışanlarının isimleri ile görselleri kullanılarak yanıltıcı paylaşımlar yapıldığına ilişkin şikâyetler aldığını açıklamıştı.

SPK, söz konusu duyurusunda yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyetleri için gerekli yetkiye sahip olmayan kişilerin yatırımcıları yanlış yönlendirerek mağdur etmeye çalıştığını bildirdi. Kurul, yatırımcıların sosyal medyadaki yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

2026 YILINDA DA DOLANDIRICILIK UYARISI YAPILDI

Sermaye Piyasası Kurulu, 12 Haziran 2026 tarihinde yayımladığı bir başka açıklamada ise kurum yöneticilerinin ve çalışanlarının isimleri kullanılarak vatandaşlardan para talep edildiğine yönelik bildirimler alındığını duyurdu. Açıklamada, SPK ve personelinin telefon, kısa mesaj, elektronik posta veya sosyal medya üzerinden herhangi bir maddi talepte bulunmadığının altı çizildi.

Kurul, bu tür girişimlerle mağdur edilen kişilerin yetkili adli mercilere suç duyurusunda bulunabileceğini ve uğradıkları zararların tazmini için yasal haklarını kullanabileceğini hatırlattı.

Yatırım işlemi yapacak vatandaşların, iletişime geçtikleri kişi veya kuruluşların yetkilerini SPK'nin resmî internet sitesi üzerinden kontrol etmesi önem taşıyor. Özellikle yüksek kazanç vaadiyle farklı kişilere ait banka hesaplarına para gönderilmesinin istenmesi, dolandırıcılık ihtimaline karşı dikkatle değerlendirilmesi gereken durumlar arasında bulunuyor.