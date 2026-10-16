İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler gündeme geldi. Alman vatandaşı iki kişinin şikâyeti üzerine başlatıldığı belirtilen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre gözaltı kararı verilen isimler arasında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel bulunuyor.

Milyonlarca Euroluk İşlemler Mercek Altında!

Soruşturmanın, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli kişilerin şikâyetleri üzerine başlatıldığı bildirildi.

Müştekiler, Türkiye'de ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini iddia etti.

Başsavcılık açıklamasında, şikâyetçilerin beyanlarına dayanan dikkat çekici mali iddialara yer verildi.

Buna göre soruşturma dosyasında;

80 milyon euroluk sözleşme düzenlendiği,

100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildiği,

1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği,

1,5 milyon euro değerinde tekne satışı yapıldığı

yönünde iddialar bulunuyor.

Söz konusu işlemlerin niteliği ve tarafların sorumlulukları soruşturma kapsamında inceleniyor.

Murat Ağırel Hakkındaki İddia Dikkat Çekti

Soruşturmanın öne çıkan başlıklarından biri de gazeteci Murat Ağırel hakkındaki iddialar oldu.

Başsavcılığın açıklamasına göre müştekiler, ellerindeki bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini, bu belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini ileri sürdü.

Şikâyetçilerin sunduğu ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen diğer delillerin birlikte değerlendirildiği ve 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

Mustafa Sarıgül Hakkındaki İddialar Ankara'ya Gönderilecek

Soruşturma dosyasında adı geçen TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialarla ilgili de ayrı bir süreç işletileceği açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıgül hakkındaki iddiaların değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini duyurdu.

Başsavcılıktan Açıklama: Soruşturma Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, müştekilerin beyanları, sundukları kayıtlar ve elde edilen deliller doğrultusunda gözaltı talimatlarının verildiğini belirtti.

Kara para aklama ve tehdit iddialarının araştırıldığı soruşturmada, adli işlemlerin çok yönlü olarak sürdüğü ifade edildi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmada, şüphelilerin ifadeleri ve adli makamların vereceği kararlar merakla bekleniyor.