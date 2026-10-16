Gazeteci Murat Ağırel'in 16 Ekim sabahı gözaltına alındığı bildirildi. Ağırel, sermaye piyasasındaki fon işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, ARDINDAN EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim'de yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz'ı ifadeye çağırdı.

9 Ekim'de adliyeye giderek ifade veren iki gazeteci, imza verme yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Ancak savcılığın karara itiraz etmesi üzerine İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, 10 Ekim'de Ağırel ve Saymaz hakkında ev hapsi uygulanmasına hükmetti.

SUÇLAMA: HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA

Başsavcılık, gazetecilerin sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma hakkında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunduğunu ileri sürdü.

Ağırel ve Saymaz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması yöneltildi.

Aynı soruşturma kapsamında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı da tutuklandı.

MURAT AĞIREL SUÇLAMALARI REDDETTİ

Murat Ağırel, daha önce yaptığı açıklamalarda hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtmişti.

Ağırel, milletvekili Ümit Özlale'nin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündeme getirdiği fon yatırımlarına ilişkin iddiaları araştırdığını, çalışmalarının gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu savunmuştu.

YENİ GÖZALTI KARARININ GEREKÇESİ MERAK EDİLİYOR

Hakkında daha önce ev hapsi kararı verilen Ağırel'in yeniden gözaltına alınmasının hukuki gerekçesine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi. Gazetecinin emniyetteki işlemleri ve soruşturmanın bundan sonraki aşamasına ilişkin açıklamalar bekleniyor.