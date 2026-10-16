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Yıllar sonra ortaya çıkarılan yeni bulgularla soruşturmanın önemli bir aşamaya ulaştığı belirtilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Üç yıl sonra yeniden gündeme gelen Ömer Şenol cinayetine ilişkin soruşturmada, tutuklanan şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor.

"Hiçbir cinayeti unutmayacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız!"

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Soruşturmanın aydınlatılmasında görev alan savcılık, jandarma ve JASAT ekiplerine teşekkür eden Bakan Gürlek, faili meçhul cinayetlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Bakan Gürlek, aradan yıllar geçse bile cinayet dosyalarındaki delillerin yeniden incelenmeye devam edeceğini vurguladı.

Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla bugüne kadar 61 dosyada, 68 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı olayların aydınlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul olayların çözülmesine yönelik çalışmalar hakkında da dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Dosyaya 4 kişinin daha dahil edilmesiyle şüpheli sayısı 13'e yükseldi.

Şüphelilerin ifadeleri ve gerçekleştirilen yer gösterme işlemlerinden elde edilen bulgular üzerine soruşturma genişletildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda cinayetle bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik yeni bulgular elde edildi.

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, geçmiş yıllara ait delilleri yeniden inceleyerek soruşturmayı derinleştirdi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, olayla ilgili mevcut deliller ve iletişim kayıtları yeniden değerlendirildi.

Ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada uzun süre sonuca ulaşılamazken, dosya üç yıl sonra yeniden detaylı incelemeye alındı.

Olay, 19 Eylül 2023 tarihinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Ormanlık alanda ağır yaralı halde bulunan Ömer Şenol, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için yürütülen çalışmalar kapsamında söz konusu dosyanın yeniden ele alındığını duyurdu.

İzmir'de yıllardır aydınlatılmayı bekleyen cinayet dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 19 Eylül 2023 tarihinde Kemalpaşa ilçesindeki ormanlık alanda ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ömer Şenol'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

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