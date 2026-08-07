SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, şartname bedeli, ihale tarih ve saati yazılı taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif usulü ile Belediye Encümeni tarafından, Encümen toplantı odasında yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

İlçemiz, Belek Mahallesi Atatürk (Çamlık) Caddesi No:17 de bulunan mülkiyeti Belediyemize ait binanın; 1 yıllık muhammen bedeli KDV hariç 100.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 10.000,00 TL dir. İhalesi 20/08/2026 tarihinde saat 10.10’da yapılacaktır. İhale şartname bedeli 5.000,00 TL dir. İlçemiz, Belek Mahallesi 1482 ada ile Devlet Su İşleri ıslah çalışmaları arasında kalan mülkiyeti Belediyemize ait A noktası ile gösterilen su pompası istasyonu yerinin; 1 yıllık muhammen bedeli KDV hariç 200.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 20.000,00 TL dir. İhalesi 20/08/2026 tarihinde saat 10.20’de yapılacaktır. İhale şartname bedeli 5.000,00 TL dir. İlçemiz, Belek Mahallesi 1482 ada ile Devlet Su İşleri ıslah çalışmaları arasında kalan mülkiyeti Belediyemize ait B noktası ile gösterilen su pompası istasyonu yerinin; 1 yıllık muhammen bedeli KDV hariç 200.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 20.000,00 TL dir. İhalesi 20/08/2026 tarihinde saat 10.30’da yapılacaktır. İhale şartname bedeli 5.000,00 TL dir. İlçemiz, Belek Mahallesi 1482 ada ile Devlet Su İşleri ıslah çalışmaları arasında kalan mülkiyeti Belediyemize ait C noktası ile gösterilen su pompası istasyonu yerinin; 1 yıllık muhammen bedeli KDV hariç 200.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 20.000,00 TL dir. İhalesi 20/08/2026 tarihinde saat 10.40’de yapılacaktır. İhale şartname bedeli 5.000,00 TL dir. İlçemiz, Belek Mahallesi 1482 ada ile Devlet Su İşleri ıslah çalışmaları arasında kalan mülkiyeti Belediyemize ait D noktası ile gösterilen su pompası istasyonu yerinin; 1 yıllık muhammen bedeli KDV hariç 200.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 20.000,00 TL dir. İhalesi 20/08/2026 tarihinde saat 10.50’de yapılacaktır. İhale şartname bedeli 5.000,00 TL dir. İlçemiz, Kökez Mahallesi 3002 Sk. No:1F adresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait dükkanın; 1 yıllık muhammen bedeli KDV hariç 100.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 10.000,00 TL dir. İhalesi 20/08/2026 tarihinde saat 11.00’da yapılacaktır. İhale şartname bedeli 5.000,00 TL dir. İlçemiz, Gedik Mahallesi Gedik 36 Sokak No:4/A adresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait kahvehanenin; 1 yıllık muhammen bedeli KDV hariç 80.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 8.000,00 TL dir. İhalesi 20/08/2026 tarihinde saat 11.10’da yapılacaktır. İhale şartname bedeli 5.000,00 TL dir. İlçemiz, Karıncalı Mahallesi Karıncalı Sokak No:29C adresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait işyerinin; 1 yıllık muhammen bedeli KDV hariç 150.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 15.000,00 TL dir. İhalesi 20/08/2026 tarihinde saat 11.20’de yapılacaktır. İhale şartname bedeli 5.000,00 TL dir. İlçemiz, Kadriye Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ATM yerinin; 1 yıllık muhammen bedeli 400.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 40.000,00 TL dir. İhalesi 20/08/2026 tarihinde saat 11.30’da yapılacaktır. İhale şartname bedeli 5.000,00 TL dir. İlçemiz, Belek Mahallesi İleribaşı Mevkiinde bulunan ATM yerinin; 1 yıllık muhammen bedeli 400.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 40.000,00 TL dir. İhalesi 20/08/2026 tarihinde saat 11.40’da yapılacaktır. İhale şartname bedeli 5.000,00 TL dir. İlçemiz, Belek Mahallesi Şelale Meydanı girişinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait ATM yerinin; 1 yıllık muhammen bedeli 400.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 40.000,00 TL dir. İhalesi 20/08/2026 tarihinde saat 11.50’de yapılacaktır. İhale şartname bedeli 5.000,00 TL dir. İlçemiz, Kadriye Mahallesi Beach Park girişinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait ATM yerinin; 1 yıllık muhammen bedeli 400.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 40.000,00 TL dir. İhalesi 20/08/2026 tarihinde saat 12.00’de yapılacaktır. İhale şartname bedeli 5.000,00 TL dir. İlçemiz, Kadriye Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait ATM yerinin; 1 yıllık muhammen bedeli 400.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 40.000,00 TL dir. İhalesi 20/08/2026 tarihinde saat 12.10’da yapılacaktır. İhale şartname bedeli 5.000,00 TL dir. İlçemiz, Kadriye Mahallesi 36,88585588950913-31,01314902305603 koordinatlarında bulunan mülkiyeti Belediyemize ait baz istasyonu yerinin; 1 yıllık muhammen bedeli KDV hariç 150.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 15.000,00 TL dir. İhalesi 20/08/2026 tarihinde saat 12.20’de yapılacaktır. İhale şartname bedeli 5.000,00 TL dir. İlçemiz, Gedik Mahallesi 3057 ada 2 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait baz istasyonu yerinin; 1 yıllık muhammen bedeli KDV hariç 150.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 15.000,00 TL dir. İhalesi 20/08/2026 tarihinde saat 12.30’da yapılacaktır. İhale şartname bedeli 5.000,00 TL dir. İlçemiz, Gedik Mahallesi 36.886001-31,013925 koordinatlarında bulunan mülkiyeti Belediyemize ait baz istasyonu yerinin; 1 yıllık muhammen bedeli KDV hariç 150.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 15.000,00 TL dir. İhalesi 20/08/2026 tarihinde saat 12.40’da yapılacaktır. İhale şartname bedeli 5.000,00 TL dir.

İstekliler, İhale Şartnamesini Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alarak, ihale ile ilgili evrakları 19/08/2026 tarihinde saat 16.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER

Gerçek kişiler

İkametgah Belgesi Nüfus kayıt örneği Geçici teminat mektubu veya makbuzu Vergi Dairesi ve Belediyeden alınmış borcu yoktur belgesi

Tüzel Kişiler

İmza sirküleri (Noterden) Tüzel kişi adına teklifde bulunacak kimsenin vekil olduğunu gösterir tasdikli vekaletnameleri Sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret odasından sair resmi bir makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihalenin ilanı tarihinden sonra alınmış Ticaret Odası faaliyet belgesi

d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu

e) Vergi Dairesi ve Belediyeden alınmış borcu yoktur belgesi

Dernek veya Vakıflar

Dernek veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin resmi makamlarından ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belge İmza Sirküleri (Noterden) Dernek veya Vakıf Genel kurulunca gayrimenkul kiralanması hususundaki genel kurul kararının tasdikli sureti Dernek veya Vakfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın noterden tasdikli sureti Geçici teminat mektubu veya makbuzu Dernek veya vakıf genel merkezine ait mektup adresi Vergi Dairesi ve Belediyeden alınmış borcu yoktur belgesi

Telefon : (242) 710 55 55 Fax : (242)722 19 68