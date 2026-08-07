Olay, Kozlu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Eski Ereğli Yolu Caddesi üzerinde bulunan Yonca Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde bulunan annesi oğlunun odasına girdiğinde Nazım Zararcı'yı yatağında hareketsiz halde buldu. Durumu fark eden anne, büyük panik yaşayarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 39 yaşındaki Nazım Zararcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberin ardından olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılırken, polis ekipleri evde detaylı inceleme başlattı.

Yapılan ilk incelemelerde Zararcı'nın vücudunda darp, kesici veya delici alet yarasına rastlanmadığı öğrenildi. Yetkililer, ilk değerlendirmelerde olayın şüpheli ölüm kapsamında ele alındığını belirtirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilecek otopsi sonrası belirleneceğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında elde edilen ilk bilgilerde Nazım Zararcı'nın alkol ve uyuşturucu madde kullandığının değerlendirildiği ifade edildi. Ancak ölümün bu nedenle gerçekleşip gerçekleşmediğinin yapılacak toksikoloji ve otopsi incelemelerinin ardından netlik kazanacağı vurgulandı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin tamamlanmasının ardından Zararcı'nın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. Yetkililer, otopsi raporunun ardından ölüm nedenine ilişkin resmi açıklamanın yapılacağını bildirdi.