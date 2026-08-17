Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı havacılık tarihinde yeni bir zirveyi gördü. Tesis, 16 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği 1739 uçuş ve ağırladığı 290 bin 287 yolcu ile hem Türkiye hem de Avrupa çapında tüm zamanların en yüksek günlük operasyon hacmine erişti.

KÜRESEL AKTARMA MERKEZİ KONUMU GÜÇLENİYOR

Bakan Uraloğlu, elde edilen bu verilerin havalimanının uluslararası sivil havacılıktaki stratejik önemini pekiştirdiğini aktardı. Tesisin yüksek yolcu kapasitesi, modern altyapısı ve sunduğu hizmet standartlarıyla dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olduğu vurgulandı. Kırılan bu rekorun, İstanbul'un küresel bir aktarma merkezi olma hedefine doğrudan katkı sağladığı ifade edildi.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDEKİ YERİNİ KORUYOR MU?

Uluslararası havacılık otoritelerinin düzenli raporlarında sık sık Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını alan İstanbul Havalimanı, yaz sezonunun en hareketli günlerinde operasyonel sınırlarını genişletmeye devam ediyor. Kaydedilen son rakamlar, tesisin artan küresel seyahat talebine yanıt verebilme kapasitesini ve transit uçuş ağındaki kritik rolünü net bir şekilde gösteriyor. Havayolu trafiğinin yoğunlaştığı bu dönemde ulaşılan sayılar, havacılık sektöründeki büyüme ivmesinin de önemli bir göstergesi kabul ediliyor.