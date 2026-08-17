GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN YAŞ VE KİLOMETRE SINIRI

Tüketici güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen yönetmelikle birlikte, kiraya verilecek binek ve hafif ticari araçlara net kriterler getirildi. Klasik otomobiller hariç olmak üzere, 6 yaşından büyük araçlar günlük veya kısa süreli kiralama faaliyetlerinde kesinlikle kullanılamayacak. İçten yanmalı (benzinli/dizel) motorlu taşıtlarda 180 bin kilometre, elektrik motorlu taşıtlarda ise 300 bin kilometre üst sınır olarak belirlendi. Ağır hasar kaydı bulunan, periyodik bakımları aksatılan, muayenesi geçerli olmayan ya da zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların kiralanması yasaklandı.

İŞLETMELERE YETKİ BELGESİ VE MESLEKİ YETERLİLİK ZORUNLULUĞU

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla oto kiralama işi yapan tüm işletmelere Ticaret Bakanlığı’ndan Yetki Belgesi alma zorunluluğu getirildi. Şirketlerin vergi mükellefi olması ve ilgili meslek odalarına kayıtlı olması şart koşulurken, işletme sorumlularının en az ilköğretim mezunu olması ve Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip bulunması gerekecek. İşletmelerin bulundukları bölgenin nüfus yoğunluğuna göre asgari filo büyüklüğüne (büyükşehirlerde en az 10 araç, diğer bölgelerde en az 5 araç) sahip olması zorunlu tutulurken; filolarda belirli oranlarda yerli üretim ve çevreci (hibrit/elektrikli) araç bulundurulması teşvik ediliyor. Tüm takip ve denetimler için Ticaret Bakanlığı bünyesinde Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi kurulacak. İnternet ilan platformları, yetki belgesi olmayan işletmelerin ilanlarını yayımlayamayacak.

TÜKETİCİ HAKLARI GÜVENCE ALTINDA: DEPOZİTO İADESİNE 7 GÜN SINIRI

Yönetmelik, tüketicilerin kiralama sürecinde yaşadığı anlaşmazlıkları ortadan kaldıracak net kurallar içeriyor. Araç iade edildikten sonra güvence bedeli (depozito) olarak alınan tutarlar; otoyol/köprü geçiş ücretleri, trafik cezaları veya kaza/hasar kesintileri düşüldükten sonra en geç 7 gün içinde tüketicinin hesabına iade edilecek. Olağan kullanım aşınmaları nedeniyle depozitodan kesinti yapılamayacak. Kiracıdan hasar bedeli talep edilebilmesi için bu durumun yetkili ve bağımsız ekspertiz raporlarıyla belgelendirilmesi zorunlu kılındı. Temel kiralama ücretine yasal zorunlu sigortalar dahil edilecek; tüketicilere kiralama sürecinde rızası dışında ek sigorta veya benzeri hizmetlerin satın aldırılması yasaklandı.

Sektör paydaşlarının yeni düzene uyum sağlayabilmesi için yönetmelikte bazı geçiş takvimleri belirlendi. Genel esaslarıyla devreye giren sistemde; mevcut işletmelerin yetki belgesi alması için 1 Temmuz 2027, teknik ve idari altyapı uyumlulukları için ise 1 Ocak 2028 tarihine kadar süre tanındı.