Muratpaşa Belediyesi tarafından organize edilen Yöreler Renkler Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın kozmopolit yapısını yansıtan etkinlik, Atatürk Kent Meydanı'nda dokuz gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden ve çeşitli ülkelerden gelen temsilciler, kendi kültürlerini tanıtma fırsatı bulacak.

Organizasyona Antalya genelinde faaliyet gösteren 80 farklı dernek katılım sağlıyor. Kurulacak stantlarda yöresel lezzetler, el sanatları ve kültürel ürünler sergilenirken, sahne gösterileri ve halk oyunları da etkinlik takviminde yer alıyor.

KÜLTÜREL ZENGİNLİK MEYDANA TAŞINIYOR

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, festivalin onuncu yılına ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Antalya'nın dünyanın dört bir yanından gelen insanlara ev sahipliği yaptığını belirten Uysal, tüm vatandaşları kendi kültürlerini paylaşmak ve farklılıkları tanımak üzere Atatürk Kent Meydanı'na davet etti.

FESTİVALİN BÖLGESEL BÜTÜNLEŞMEYE KATKISI NEDİR?

Antalya ve çevresinde yaşayan yerleşik yabancıların oluşturduğu derneklerin de sürece dahil olması, bölgenin demografik çeşitliliğini yansıtıyor. On yıldır sürdürülen bu kültürel buluşma, yerel halk ile sonradan kente yerleşen topluluklar arasındaki sosyal uyumu hızlandıran önemli bir platform olarak değerlendiriliyor. Geleneklerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan festival, bir arada yaşama kültürünü güçlendiriyor.