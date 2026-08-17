Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine dayandırılan yeni bir analize göre, Türkiye genelinde en fazla pestisit (tarım ilacı) kullanılan il Antalya oldu. Çevre ve Şehircilik Eski Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından paylaşılan harita, Akdeniz Bölgesi'nin kimyasal mücadelede zirvede yer aldığını ortaya koydu.

Paylaşılan istatistiklere göre, tarımsal üretimde yoğun kimyasal kullanımı sıralamasında Antalya'yı Manisa, Mersin, Adana ve Malatya takip ediyor. Bölgesel bazda değerlendirildiğinde ise Akdeniz Bölgesi yüzde 28'lik oranla ilk sırada bulunurken, Ege Bölgesi yüzde 23,9 ile ikinci sırada, Marmara Bölgesi ise yüzde 17,7 ile üçüncü sırada konumlanıyor. Türkiye genelinde en çok tercih edilen pestisit gruplarının başında yüzde 38,4 ile mantar ilaçları (fungisit), yüzde 27,4 ile yabani ot ilaçları (herbisit) ve yüzde 23 ile böcek ilaçları (insektisit) geliyor.

İHRACATTA 24 ÜRÜN SINIRA TAKILDI

Prof. Dr. Öztürk'ün aktardığı verilere göre, pestisit kalıntıları tarımsal dış ticarette ciddi engeller oluşturuyor. Sınır değerlerin aşılması sebebiyle Türkiye'den ihraç edilen 24 farklı yerli ürün, 8 ayrı ülkenin gümrüklerinde durdurularak geri çevrildi. Avrupa genelinde toplam pestisit kullanımında ikinci sırada yer alan Türkiye'de, sahada hala Fenbutatin Oxide, Aldicarb, Klorpifos ve Propiconazole gibi etken maddelerin kullanıldığı belirtildi. Uzmanlar, bu kimyasalların kanser, nörolojik bozukluklar, gelişme geriliği ve endokrin hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

PAZAR TEZGAHLARINDAKİ KALINTI ORANLARI NEDİR?

Tüketici sağlığını doğrudan ilgilendiren pazar ve market incelemelerinde çarpıcı sonuçlar elde edildi. İstanbul'da yapılan analizlerde, salamura yaprakta yüzde 80, yeşil sivri biberde yüzde 70 ve ıspanakta yüzde 67 oranında pestisit kalıntısına rastlandı. Bu oranlar marul, armut ve üzümde yüzde 40 seviyesinde ölçülürken; Golden ve Starking elmada yüzde 30, dolmalık biber ve patlıcanda yüzde 20, domateste yüzde 13, portakalda yüzde 10 ve hıyarda yüzde 7 olarak kaydedildi.

ALANYA VE BÖLGE TARIMINA OLASI YANSIMALARI

Antalya'nın örtü altı üretimde taşıdığı kritik rol, pestisit kalıntısı sorununun Alanya gibi yoğun tarım yapılan ilçelerde yakından takip edilmesini gerektiriyor. Özellikle muz, avokado ve sera sebzeciliği ile öne çıkan bölge üreticilerinin, ihracatta yaşanabilecek olası pazar kayıplarını önlemek adına doğru ilaçlama ve biyolojik mücadele yöntemlerine yönelmesi önem taşıyor. Tarımsal ürünlerin gümrük kapılarından dönmemesi için yerel denetim ve eğitim faaliyetlerinin artırılmasının muhtemel bir etki yaratacağı değerlendiriliyor.