Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda 2026 yılı sonu enflasyon beklentisini 2 puan artırarak yüzde 28 seviyesine güncelledi. Bu karar, ocak ayında belirlenecek memur ve emekli maaş zamları ile yeni asgari ücret görüşmelerinin temelini oluşturacak.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın değerlendirmelerine göre, enflasyon hedeflerindeki sürekli yukarı yönlü revizyonlar işçi, memur ve emeklilerin alım gücü hesaplamalarını etkiliyor. Merkez Bankası daha önce 2026 yılı için ara hedefi sırasıyla yüzde 16, yüzde 24 ve son olarak yüzde 26 olarak açıklamıştı. Son güncellemeyle bu oran yüzde 28'e ulaşırken, emeklilik dilekçesini bulunduğumuz yıl içinde mi yoksa bir sonraki yıl mı vermenin avantajlı olacağı sorusu yeniden gündeme geldi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Geçmiş yıllardaki asgari ücret artışlarında, gerçekleşen enflasyon ile gelecek yılın tahmini enflasyonu arasında bir denge gözetiliyor. Örneğin, 2025 yılı enflasyonu yüzde 30,89 olarak kayıtlara geçerken, 2026 hedefinin yüzde 16 olduğu dönemde asgari ücret yüzde 27 artışla 26.005,50 TL'den 33.030 TL'ye yükseltilmişti. Kıvanç'ın aktardığı verilere göre, bir önceki yıl enflasyon yüzde 44,38 ve beklenti yüzde 21 iken, maaşlar yüzde 30 artışla 20.002,50 TL'den 26.005,50 TL'ye çıkarılmıştı. Toplu iş sözleşmesi bulunmayan özel sektör işletmelerindeki ücret artışları da büyük oranda bu asgari ücret zammı temel alınarak şekilleniyor.

OCAK AYI İÇİN BEKLENTİLER NELER?

Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik resmi tahmininin yanı sıra piyasa beklentileri de şekillenmeye başladı. Son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43 olarak açıklanırken, AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler bu oranı yüzde 29,55 olarak öngördü. Resmi hedef ile piyasa anketleri arasındaki bu dar marj, ocak ayında yapılacak maaş güncellemelerinin hangi bantta yoğunlaşacağına dair istatistiksel bir çerçeve sunuyor. Rakamların kesinleşmesiyle birlikte milyonlarca çalışanın ve emeklinin yeni yıl gelirleri netlik kazanacak.