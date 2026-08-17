TOROSLARIN zirvesinde düzenlenen İshaklı ve Gevne Yaylası Festivali, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. 14’üncüsü düzenlenen festivalin ilk gününde sanatçı Songül Karlı sahne alarak vatandaşlara müzik dolu bir akşam yaşattı. Festivalin ikinci gününde ise sevilen sanatçı Ender Balkır hayranlarıyla buluştu. Yörük kültürünün gelenek ve göreneklerinin yaşatıldığı festivalde lazer gösterileri, at biniciliği, okçuluk, Yörük göçü ve halk oyunları gibi birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Festival kapsamında gerçekleştirilen kura çekiminde ise talihli vatandaşlara otomobil, motosiklet ve cep telefonu gibi çeşitli hediyeler verildi.

PROTOKOL VE VATANDAŞLAR BİR ARAYA GELDİ

Festivale Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Hadim Kaymakamı Ali Emre Deniz, Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival alanını ziyaret eden Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, esnaflarla bir araya gelerek hayırlı işler dileğinde bulundu. Öztürk, Yörük ve Türkmen kültürünün gelecek nesillere aktarılması açısından bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını belirtti. Kaymakam Öztürk, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen İshaklı Mahalle Muhtarı Rasim Okyanus, Mahalle Dernek Başkanı Feyzullah Karadağ ve tüm organizasyon ekibine teşekkür etti.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Alanya Belediye Başkan Osman Tarık Özçelik, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Kültürümüzü, geleneklerimizi ve yayla yaşamının güzelliklerini yaşatan bu güzel buluşmada, İshaklı Mahalle Muhtarı Sayın Rasim Okyanus’a, İshaklı Köyü Dernek Başkanı Sayın Feyzullah Karadağ’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında ayrıca ağalık seçimi yapılırken, düzenlenen çeşitli etkinliklerle vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Şenlik, Ender Balkır konseriyle sona erdi. (Şerife ÇOBAN)