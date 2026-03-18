Bayram öncesi para transferi, ödeme ve diğer bankacılık işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, 19 Mart 2026 Arefe günü bankalar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Alanya ve çevresinde bankaya gitmeyi planlayanlar için kritik detay netleşti. Arefe günü bankalar yarım gün mesai düzenine göre çalışacak.

AREFE GÜNÜ BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

19 Mart 2026 Perşembe günü, resmi takvime göre Arefe günü öğleden sonra resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle bankalar sabah saatlerinde normal şekilde hizmet verirken, 13.00 itibarıyla müşteri işlemlerine kapanacak.

Genel uygulamaya göre bankaların çalışma saatleri 09.00 – 12.30 / 13.00 aralığında olacak. Öğleden sonra şubelerde işlem yapılamayacak.

RESMİ TATİL DÜZENİ NASIL UYGULANIYOR?

Türkiye’de resmi tatiller, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında belirleniyor. Bu düzenlemeye göre Arefe günleri yarım gün tatil kabul ediliyor. Bankalar da bu takvime bağlı olarak çalışma saatlerini düzenliyor.

ALANYA’DA İŞLEM YAPACAKLAR DİKKAT

Alanya, Manavgat ve Gazipaşa’da bankalarda işlem yapacak vatandaşların özellikle havale, EFT ve ödeme işlemlerini sabah saatlerinde tamamlaması gerekiyor. Öğleden sonra şubeler kapalı olacağı için işlemler bir sonraki iş gününe kalabilir.

Ayrıca bayram tatili süresince bankalar kapalı olacağından, acil finansal işlemler için dijital bankacılık kanallarının kullanılması öneriliyor.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı süresince bankalar hizmet vermeyecek. Tüm şubeler resmi tatil kapsamında kapalı olacak. İlk iş gününde ise işlem yoğunluğunun artması bekleniyor.