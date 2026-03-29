Alanya'da ev ve iş yerlerinde internet kullanan binlerce kişiyi doğrudan etkileyecek tarihi bir karar alındı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sabit genişbant ve internet aboneliklerindeki operatör değiştirme krizlerine neşter vuruyor. Yeni taslağa göre, firmalar arası geçişlerde yaşanan bürokratik engeller ve gizli yapılan sahte işlemler tamamen tarihe karışıyor. Turizmin kalbi Alanya'daki işletmelerin de en büyük dertlerinden olan internet kesintisi sorunu, 1 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek dijital sistemle son bulacak.

ONAYLAR ARTIK SADECE E-DEVLET'TEN

Geçiş yapmak isteyen abonelerin işlemleri doğrudan e-Devlet kapısı üzerinden kontrol edilecek. Yeni bir firmaya başvuru yapıldığında, abonenin cep telefonuna anında bir doğrulama mesajı (SMS) düşecek. Kişi e-Devlet'e girip bu işlemi onayladığında süreç resmen başlayacak. Bu kritik adımla birlikte, kimlik bilgileri çalınarak veya habersizce yapılan korsan abonelik taşımalarının kökü kazınacak.

GEÇİŞLERDE KOTA VE SÜRE DEVRİ

Sistemin açıklarını kapatmak için sıkı kısıtlamalar da getiriliyor. Son bir ay (30 gün) içinde hizmet sağlayıcısını değiştiren bir kullanıcı, süre bitmeden yeni bir talepte bulunamayacak. Ayrıca suistimalleri önlemek adına, bir takvim yılı içerisinde bir aboneye en fazla dört kez operatör değiştirme hakkı tanınacak.

48 SAAT DETAYI VE KESİNTİSİZ HİZMET

Alanya'daki turizmciler, esnaflar ve uzaktan çalışanlar için en hayati gelişme ise bağlantı kopukluğunun önlenmesi oldu. Yeni firma devreye girene kadar eski operatör hizmeti kesemeyecek. Geçiş talebi eski firmaya iletildiğinde, şirket en geç 48 saat içinde bunu onaylamak veya geçerli bir mazeretle reddetmek zorunda. Yeni firmanın ise tüm işlemleri sisteme girip 7 gün içinde nihai sonuca ulaştırması şart koşuluyor. Eğer bu yasal süreler aşılırsa, sistem süreci otomatik olarak iptal edecek.

TACİZ GİBİ 'VAZGEÇİRME' ARAMALARI YASAKLANDI

Müşterisini kaybetmek istemeyen şirketlerin bitmek bilmeyen ısrarlı aramaları da yeni düzenlemeyle son buluyor. Geçiş süreci başladığı andan itibaren mevcut operatör, aboneyi arayıp "bizde kalın" tarzı ikna ve vazgeçirme baskısı yapamayacak. Şirketler artık keyfi veya uydurma teknik nedenlerle abonelerin gidişini engelleyemeyecek; ret kararları sadece şeffaf ve çok kısıtlı idari sebeplere dayandırılabilecek.