Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen 31 Mayıs 2026 tarihli Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye tutarı 46 milyon 769 bin 663 TL olarak duyuruldu.

Çekilişte çıkan numaralar şöyle sıralandı:

7 - 9 - 10 - 22 - 28

Şans Topu: 14

Sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar kuponlarını ve biletlerini kontrol etmeye başladı. Özellikle yüksek ikramiye tutarı nedeniyle çekiliş, bu hafta da yoğun ilgi gördü.

Büyük ikramiyenin devredip devretmediği ya da talihli çıkıp çıkmadığına ilişkin detayların, Milli Piyango tarafından yapılacak resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

Şans Topu, haftalık çekilişleriyle Türkiye genelinde milyonlarca kişinin takip ettiği şans oyunları arasında yer alıyor. Oyuncular, çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi platformları üzerinden sorgulayabiliyor.

