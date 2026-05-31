Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki kurultay tartışmaları, İstanbul delegasyonunun mevcut durumu üzerinden yeni bir boyut kazandı. Gürsel Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, delegelerin büyük bir kısmının adli ve siyasi süreçlere dahil olması nedeniyle olası bir kurultayın sağlıklı yapılamayacağını savundu.

Tekin'in aktardığı verilere göre, İstanbul'u temsil eden 196 delege hakkında mahkeme kararıyla tedbir uygulanıyor. Paylaşılan istatistiklerde 44 delegenin tutuklu olduğu, 21 ismin AK Parti'ye katıldığı, 5 delegenin istifa ettiği ve 14 kişinin partiden ihraç edildiği belirtildi. Ayrıca 163 delegenin isminin çeşitli soruşturma dosyalarında yer aldığı duyuruldu.

DELEGASYON TABLOSU SÜRECİ NASIL ETKİLER?

Ortaya çıkan bu tablonun ardından delegasyonun meşruiyeti ve temsiliyet gücünün ciddi şekilde zedelendiğini belirten Tekin, mevcut şartlar altında toplanacak bir kurultayın kapsayıcılığının ve tartışmasızlığının sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Siyasi parti dinamiklerine göre İstanbul delegasyonu, CHP kurultaylarında en yüksek oy ağırlığına sahip il grubu konumunda bulunuyor. Bu nedenle İstanbul temsilcilerindeki bu eksilmeler ve hukuki süreçler, olası bir kurultayda alınacak kararların meşruiyet zeminini istatistiksel olarak doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.