Sinema tarihinin en önemli yapımlarından Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinin kurgusunu üstlenen 80 yaşındaki Marcia Lucas, California'nın Rancho Mirage bölgesindeki evinde vefat etti. Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, ünlü kurgucu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

OSCAR ÖDÜLLÜ KURGU BAŞARISI

1977 yılında vizyona giren ve sonrasında 'Yeni Bir Umut' adını alan ilk filmin kurgusuyla Akademi Ödülü'ne layık görülen Lucas, bu ödülü Paul Hirsch ve Richard Chew ile paylaşmıştı. Özellikle filmin finalindeki Ölüm Yıldızı saldırısı sahnesinde sergilediği tempo, sinema eleştirmenleri tarafından kurgu sanatının dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Ailesinin yayımladığı mesajda, onun sadece sinemadaki kadınlar için öncü bir deha değil, aynı zamanda eşsiz bir büyükanne ve harika bir dost olduğu vurgulandı.

YENİ HOLLYWOOD DÖNEMİNE ETKİSİ NEDİR?

Marcia Lucas'ın kariyeri sadece Star Wars evreniyle sınırlı kalmadı. 1970'lerde Amerikan sinemasını yeniden şekillendiren Yeni Hollywood akımının en önemli yapımlarında kurgu koltuğunda oturdu. Filmografisinde Taxi Driver, Alice Doesn't Live Here Anymore ve New York, New York gibi sinema tarihine geçen kült eserler bulunuyor. Ayrıca American Graffiti filmiyle de kariyerindeki ilk Oscar adaylığını elde etmişti.

GEORGE LUCAS İLE ÇALIŞMA YILLARI

Serinin yaratıcısı George Lucas ile 1983 yılına kadar evli kalan Marcia Lucas, orijinal üçlemenin diğer filmleri olan İmparator ve Jedi'ın Dönüşü projelerinde de arka planda danışmanlık yaptı. Sektör uzmanlarının aktardığına göre, Star Wars'un bugünkü popüler kültür fenomeni haline gelmesinde filmin ritmini ve duygusal yapısını inşa eden kurgu masası kararlarının payı büyük önem taşıyor.