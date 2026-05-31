Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan ilgilendiren banka promosyon tutarları, maaş artışları öncesinde yeniden güncellendi. Bankacılık sektöründe müşteri portföyünü genişletmek isteyen kurumlar, 3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında sundukları nakit destek paketlerini 32 bin TL seviyelerine kadar çıkardı.

Finans kuruluşlarının yayımladığı güncel verilere göre, temel nakit ödemelerinin yanı sıra fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve düşük faizli kredi imkanları gibi ek şartlarla promosyon hacimleri genişletiliyor. Emekliler, kendi maaş dilimlerine ve bankaların sunduğu ek hizmetlere göre farklı avantajlardan yararlanabiliyor.

GÜNCEL BANKA PROMOSYON TUTARLARI NELER?

Kamu bankalarından Ziraat Bankası ve Halkbank, SGK emeklilerine maaş dilimlerine göre 12.000 TL'ye varan nakit ödeme sağlarken; Ziraat Bankası faizsiz kredi ve ücretsiz işlem gibi yan haklar sunuyor.

Özel bankalarda ise rekabet daha yüksek rakamlarla devam ediyor. Türkiye Finans, ödül ve bonus seçeneklerini birleştirerek 32.000 TL'ye varan paket sunuyor. Benzer şekilde ING, 15.000 TL şartsız nakit ödemeye ek kampanyalar ekleyerek toplam tutarı 32.000 TL'ye çıkarıyor. Yapı Kredi 30.000 TL'ye varan seçenekler sunarken, Kuveyt Türk 27.500 TL tutarında destek sağlıyor.

DenizBank, 12.000 TL temel ödemeyi otomatik fatura ve ürün kullanımıyla 27.000 TL'ye yükseltiyor. İş Bankası ve Garanti BBVA'nın hazırladığı avantaj paketleri toplamda 25.000 TL'ye ulaşıyor. Akbank ile QNB maaşını taşıyanlara 20.000 TL'ye varan promosyon aktarırken, TEB 12.000 TL ana ödemeye 9.000 TL ilave yaparak 21.000 TL tutarında destek veriyor.

MAAŞ TAŞIMA VE TAAHHÜT İPTALİ NASIL YAPILIR?

Emekliler, şubelere gitmeden e-Devlet kapısı veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden banka ve adres değişikliği adımlarını izleyerek işlemlerini tamamlayabiliyor. Promosyonun hesaba geçmesi için 36 aylık taahhüt verilmesi ve ilk maaşın yeni bankaya yatması gerekiyor.

Mevcut bankasıyla sözleşmesi devam eden ancak daha yüksek bir promosyona geçmek isteyen emeklilerin, taahhüt bozma işlemi yapması gerekiyor. Finansal sistemde kıstelyevm olarak adlandırılan bu yönteme göre, 3 yıllık sürenin sadece kullanılmayan kısmına ait tutar iade edilerek yeni bankaya geçiş hakkı elde ediliyor.

Bankaların açıkladığı en yüksek promosyon rakamları genellikle kredi kartı harcama sözü, en az iki veya üç otomatik fatura talimatı ya da emekli yakını getirme gibi ek şartlara bağlanıyor. Emeklilerin sözleşme onayından önce yalın nakit tutarı ile ek koşullu bonus tutarlarını dikkatle incelemesi önem taşıyor.