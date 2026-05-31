Kurban Bayramı nedeniyle ilan edilen 9 günlük tatilin sona ermesiyle birlikte, memleketlerinden ve turizm merkezlerinden İstanbul'a dönen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ciddi bir yoğunluk oluşturdu. Yetkililerin aktardığına göre, artan yolcu talebini karşılamak amacıyla otobüs firmaları tarafından konulan ek seferler yetersiz kalırken, terminal içi ve çevresindeki trafik durma noktasına geldi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan otobüs girişleri ve peronlardaki hareketlilik, günün ilerleyen saatlerinde zirveye ulaştı. Özel araçlarıyla yolcu karşılamaya gelen vatandaşlar otogara giriş yapmakta büyük zorluk yaşadı. Terminalde inen yolcular ise valizleriyle birlikte metro ve diğer toplu taşıma duraklarında uzun süre beklemek durumunda kaldı.

YOLCULAR SAATLERCE GECİKTİ

Trafik yoğunluğu nedeniyle şehirler arası otobüslerin varış sürelerinde ciddi sapmalar meydana geldi. Van'dan dönen Veysi Macit, normal şartlarda 24 saat süren yolculuğun 27-28 saati bulduğunu belirtti. Sinop'un Durağan ilçesinden seyahat eden Yusuf Tuğlu ise sabah 07.00'de terminalde olması gerekirken ancak 14.30'da ulaşabildiğini, 7 saatlik yolun 12 saate çıktığını ifade etti.

YOLCU YAKINLARI PERONLARDA BEKLİYOR

Gecikmeler sadece gelen yolcuları değil, otogarda bekleyen yakınlarını da etkiledi. Malatya'dan gelecek dayısını bekleyen Halis Boztepe, aracın 13.00-14.00 sularında varması gerekirken trafik yüzünden ulaşamadığını dile getirdi. Kızını İzmir'e uğurlamak için terminalde bulunan Mustafa Yavuz da saat 13.00'te hareket etmesi planlanan otobüsün perona yanaşamadığını ve otogar girişinde büyük bir kilitlenme olduğunu vurguladı.

OTOGAR ULAŞIMINDA RAYLI SİSTEM TAVSİYESİ

Dönüş trafiğinin gece yarısına kadar artarak devam etmesi öngörülüyor. Otogar bağlantı yollarındaki tıkanıklık ve özel araç girişlerindeki aksaklıklar nedeniyle, yolcu karşılamaya gidecek vatandaşların şahsi araçlar yerine metro gibi raylı sistemleri tercih etmelerinin zaman kaybını önleyeceği değerlendiriliyor. Şehirler arası seyahat edenlerin de varış saatlerindeki olası gecikmeleri dikkate alarak planlama yapmaları önem taşıyor.