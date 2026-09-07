ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Belek turizm bölgesinde 4 ana arter ve 12 otel bağlantı yolunda toplam 37 bin 786 metrelik yol yapım ve iyileştirme çalışmaları tamamlandı. COP31 ve Belek bölgesindeki yeni yolların açılış töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eski Dışişleri Bakanı NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti ve MHP'nin Antalya milletvekilleri ile çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

'DÜNYA ANTALYA'DA BULUŞACAK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın çok büyük ve önemli bir buluşmaya hazırlandığını belirterek, "İnşallah 9-20 Kasım tarihleri arasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi burada ağırlayacağız. 100 binin üstünde ziyaretçi bekliyoruz. Devlet ve hükümet başkanları, bilim insanları, iş dünyasının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve gençler burada buluşacak. Dünya Antalya'da buluşacak, dünya Antalya'da kucaklaşacak. Türkiye iklim meselesinde kendi sözünü söyleyecek, kalkınmayla çevreyi birlikte ele alan anlayışımızı bütün dünyayla paylaşacağız" dedi.

'COP31 ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT'

COP31'in Antalya için çok büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Çünkü dünyanın dikkati, Antalya'ya çevrilecek. Antalya'nın adı dünyanın dört bir yanında daha fazla duyulacak. Şehrimizin turizmine, ticaretine, esnafına, ulaşımına ve uluslararası tanınırlığına çok önemli katkılar sağlanacak. Otellerimizde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Restoranından taksicisine, esnafından turizmcisine kadar Antalya'mızın ekonomisinin her kesimi bu hareketlilikten istifade edecek. Buraya gelen her misafir Antalya'nın güzelliğini görecek, Antalya'nın misafirperverliğini tanıyacak, ülkesine döndüğünde Antalya'yı anlatacak. Dolayısıyla burada kazanan sadece insanlık ve dünya olmayacak. Antalya kazanacak, esnafımız, turizmcimiz, vatandaşımız kazanacak, Türkiye kazanacak" diye konuştu.

'ZİRVE BİTECEK BU YOLLAR KALACAK'

38 kilometrelik Belek Turizm Yolu'nun Antalya'nın uzun zamandır beklediği bir adım olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "4 ana arteri baştan aşağı ele aldık. 21 kilometrenin üzerinde ana arter yolunda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdik. Yollarımızı genişlettik, ilave kavşaklarımızı yaptık, kaldırımları ve bordürleri yeniledik. Bunlarla da yetinmedik; aydınlatma sistemlerini tamamladık, çevre güvenlik unsurlarını ekledik, yol ve kaldırımlarda gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirdik. Belek'te ana arterlerimizi otellere bağlayan 12 ayrı bağlantı yolunu da ele aldık. Bu güzergahlarda toplam 16 bin metrelik çalışma gerçekleştirdik. Her yolu, ayrı ayrı, kendi şartlarına göre değerlendirdik. Nerede iyileştirme gerekiyorsa yaptık, nerede üstyapı gerekiyorsa tamamladık, nerede düzenleme gerekiyorsa bitirdik. COP31 bitecek, herkes ülkesine dönecek. Ama bu yollar burada kalacak. Antalyalı kardeşim için kalacak" dedi.

'COP31 SONRASI FUAR MERKEZİ OLACAK'

COP31 sonrası Expo 2016 alanını Antalya'ya uzun yıllar hizmet edecek şekilde güçlü bir fuar, kongre ve etkinlik altyapısına dönüştürdüklerini anlatan Bakan Murat Kurum, "Alanımızı Mavi Bölge ve Yeşil Bölge olmak üzere iki temel bölümde planlıyoruz. Mavi Bölge, resmi müzakereler yürütüleceği, uluslararası kuruluşların bir araya geleceği merkez olacak. Yeşil Bölge ise iklim zirvesini toplumla buluşturacak. İş dünyası burada olacak, akademi burada olacak, gençler burada olacak, girişimciler burada olacak. Bilim, teknoloji, sanat ve kültür burada buluşacak. 100 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. Dile kolay. Antalya'mız on binlerce kişiyi burada ağırlayacak. Çok şükür çalışmalarımız planlanan takvimin önünde ilerliyor. 1510 personelimiz ve 334 makine ve ekipmanımızla yoğun bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

SIFIR ATIK VE DEPREM BÖLGESİ DE ANLATILACAK

COP31'de deprem bölgesindeki yeniden inşa tecrübesi ve Sıfır Atık'ın anlatılacağını kaydeden Bakan Kurum, "2 yılda 455 bin konut ve iş yerini tamamladık. Bu kapasiteyi dünyaya bir dirençli şehir modeli olarak anlatacağız. Sınırları aşan bir çevre projemiz Sıfır Atık. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerindeki projemizi, Sıfır Atık kültürümüzü COP alanının her ayrıntısında yaşatacağız. Sıfır Atık'ta yeni bir aşamaya da geçtik. Depozito Yönetim Sistemimiz ile artık şişeleri topluyor, ekonomiye yeniden kazandırıyoruz. Şu ana kadar topladığımız ambalaj sayısı 200 milyona ulaştı. Antalya'mız DOA kullanımında birinci sırada. DOA uygulamamızda açık ara birinciliği sürdüren ve gün geçtikçe pekiştiren Antalya'mızdayız ve ben Antalya halkına bu hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

DENİZİ KİRLETEN 21 TESİS KAPATILDI

COP31'e hazırlanırken dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına da gözlerini kapatamayacaklarına dikkati çeken Bakan Kurum, "Elimizden ne gelirse o çözümün parçası olmak için adım atarız. Özellikle denizlerimizi ki Antalya'da da Turizm Bakanımızla bu çalışmayı yürütüyoruz. Denizlerimizi tehdit eden plastik kirliliği artık ertelenebilecek, görmezden gelinecek bir mesele değildir. Hani kirlilik sınır tanımıyor ya, bugün Afrika'dan denize bırakılan bir plastik maalesef buralara kadar gelebiliyor. Akdeniz bizim ortak hazinemizdir. Denizlerimiz bize ecdadımızdan kalan bir miras olduğu kadar çocuklarımızın da emanetidir. Kimsenin denizlerimizi, kıyılarımızı, derelerimizi, tabiatımızı kirletmesine müsaade etmeyeceğiz. Ve Turizm Bakanlığımızla bilhassa o turizm işletmelerinden gelen şikayetlerini de aldık. Buradan tüm Türkiye'ye de duyuruyoruz. Bu anlamda denizlerimizi kirleten, denizlerimizle alakalı vatandaşımızın huzurunu bozan kim varsa gereğini yapacağız. Ve sadece bu yıl Akdeniz'de çok ağır yaptırımlar yaptık. 128 tesise 219 milyon lira ceza kestik ve 21 tesisi de bu kapsamda kapattık, mühürledik. Çünkü biz sadece çevreyi konuşan değil, çevre için sahada çalışan bir anlayışa sahibiz" dedi.

FETHİYE'DE DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ BAŞLATILIYOR

Bu somut adımlardan birini de önümüzdeki hafta Fethiye'de atacaklarını açıklayan Bakan Kurum, "Bu da çok değerli. Önümüzdeki hafta Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin teşrifleriyle ülkemizin cennet köşelerinden Fethiye'den deniz ekosisteminin ve kıyılarımızın korunması amacıyla orada dip çamuru temizliği çalışmaları başlatıyoruz. Derelerimizi temizleyeceğiz. Denizlerimizi temizleyeceğiz. Kıyılarımıza sahip çıkacağız. Doğal güzelliklerimizi koruyacağız. Bunlar bize çocuklarımızın emaneti. COP31'de dünyaya ne söylüyorsak kendi ülkemizde de onun gereğini yerine getireceğiz. Çünkü bizim çevre anlayışımız budur. Söylemle yetinmeyeceğiz, icraat yapacağız, karar alacağız. Aldığımız o kararları da hızlı bir şekilde, nasıl üç ayda bütün Belek yolları yapıldıysa aynı kararlılıkla uygulamalarını da yapacağız. Sonucunu takip edeceğiz. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacağı artık son döneme giriyoruz. Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye güçlü bir ülkedir, Türkiye kendisine güvenen, hedef koyan ve o hedefe Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlılıkla yürüyen bir ülkedir. Biz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

19,2 MİLYARLIK YATIRIM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, COP31'de dünyanın, aslen bütün insanlığı tehdit eden en büyük sorunlarının masaya yatırılacağını belirterek hem ülkeye hayırlı olmasını hem de sorumluluk sahasındaki sorunlara dair ciddi bir fikir, iletişim ve çözüm masası olarak insanlığa ve dünyaya hizmet etmesini temenni ettiğini söyledi. Son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar lira yatırım yaptıklarını açıklayan Bakan Ersoy, "Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi çerçevesinde 8 projeye 141 milyon TL destek sağladık. 2002-2026 yılları arasında Antalya'da gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımları ve yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine verdiğimiz desteğin toplam güncel değeri ise yaklaşık 18,1 milyar liradır" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

Turizmin sürdürülebilirliği ve deniz kirliliğini önlemek amacıyla yapılan atık su arıtma tesislerinin ciddi bir fark yarattığını kaydeden Bakan Ersoy, Serik ve Belek, Boğazkent, Kemer-Çamyuva bölgelerindeki atık su arıtma tesisi ve bağlantılı altyapı tesisleri yatırımlarını anlattı. Yukarı Kocayatak TOKİ-Çandır Hali arasında kanalizasyon terfi hattı ile Serik Atıksu Arıtma Tesisi arasındaki kanalizasyon hattı ve diğer yatırımları da anlatan Bakan Ersoy, "Bu çalışma aynı zamanda COP31'e hazırlık sürecinin de önemli bir ayağını teşkil etmektedir" diye konuştu.

14 ADET ÜCRETSİZ HALK PLAJI

Antalya'ya 14 adet 5 yıldız kalitesinde ücretsiz halk plajı kazandırdıklarını belirten Bakan Ersoy, "En iyisini yaparak insanımıza layık oldukları üst düzey kalite ve konforu sunmaya devam ediyoruz. Arkeoloji tarihimizin en kapsamlı projesi olan Geleceğe Miras kapsamında Antalya'nın antik kentlerini tek tek gün yüzüne çıkarıyor, restore ederek mümkün olan en görkemli halleriyle ayağa kaldırıyoruz. Ardından bu eşsiz alanları Gece Müzeciliği ve sanat etkinlikleriyle şehrimizin turizmine, kültür ve sanat hayatına kazandırıyoruz" dedi.

YATAK KAPASİTESİ 5 KAT ARTTI

2002 yılında Antalya'da işletme belgeli konaklama tesisi sayısının 523, bu tesislerdeki yatak kapasitesinin ise 150 bin 955 olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, "Bugün işletme belgeli konaklama tesisi sayımız 5 kattan fazla bir artışla 2 bin 709'a, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 4 kattan fazla artışla 619 bin 644'e yükselmiştir. Böylesi bir büyüme elbette beraberinde yeni ihtiyaçları getiriyor. Bakanlık olarak bu ihtiyaçlara cevap vermek için çalışırken diğer bakanlıklarımızla da ciddi bir iş birliği içinde hareket ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarımız tesisleşmeden ulaşıma, havalimanı kapasite artırımından altyapı çalışmalarına beraber yol yürüdüğümüz bakanlıklarımızdır" diye konuştu.

EN BAŞARILI COP OLACAK

Mevlüt Çavuşoğlu da Antalya'nın G20 Liderler Zirvesi başta olmak üzere uluslararası organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptığını anlatarak, bu yıl Uzay Kongresi ve COP31'in dışında uluslararası bir örgüte dönüştürülmesinde katkısı olduğu Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin de Türkiye'de yapılacağını açıkladı. Türkiye'nin her kulvarda önemli zirvelere ev sahipliği yaptığını söyleyen Çavuşoğlu, "Antalya COP31 zirvesine hazır. İnşallah çok başarılı bir zirve olacak. Gelmiş geçmiş en başarılı COP zirvesi olacak" diye konuştu.