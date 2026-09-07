Yapılan duyuruya göre, 16. Antalya Kitap Fuarı'nın tarihi ve detayları netleşti. Muratpaşa ilçesinde bulunan Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 2-11

Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

"Bugünü oku geleceği yaz" mottosuyla hazırlanan fuarın resmi açılış töreni, 2 Ekim Cuma günü saat 15.00'te yapılacak. Aktarılan bilgilere göre, kitapseverler etkinlik boyunca alanı her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

GEÇEN YILKİ İLGİ NASILDI?

Geçtiğimiz yıl düzenlenen fuarda 260 yazar ile 220 ulusal ve uluslararası yayınevi Antalyalılarla bir araya gelmişti. Edebiyat dünyasının tanınmış isimlerinin katıldığı söyleşiler ve imza günlerinin bu yıl da geniş bir ziyaretçi kitlesini ağırlaması bekleniyor.

FUAR ALANINA NASIL GİDİLİR?

Meltem Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde bulunan alana ulaşım için toplu taşıma kolaylığı sağlanıyor. Şehrin farklı noktalarından hareket eden KL08, VS18, ML22, KC35A, TK36, VF63, CV67 ve CV47 numaralı otobüs hatları kullanılarak AKM durağından fuara ulaşılabiliyor. Etkinlik dönemlerinde bölgede oluşabilecek otopark yoğunluğuna karşı ziyaretçilerin şehir içi otobüs seferlerini tercih etmesi pratik bir ulaşım çözümü sunuyor.