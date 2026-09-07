Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde, boş arazide Maraç ailesinin yaşadığı gecekonduda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının fark edilmesi üzerine yapılan ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DEPODAKİ ATIKLAR ALEVLENİNCE YANGIN BÜYÜDÜ

Yangın sırasında evin depo olarak kullanılan bölümündeki atıkların tutuşması, alevlerin kısa sürede büyümesine neden oldu. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ahşap çatının da yanması çalışmaları güçleştirdi. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın haberini alarak olay yerine gelen Umut Maraç, evinin alevler içinde olduğunu görünce fenalaştı. Sağlık ekipleri Maraç'a ambulansta müdahale etti. Oğlunun durumunu gören Fatma Maraç da büyük üzüntü yaşadı. Evlerini görebilecekleri bir noktada duvar dibine oturan anne ile oğlu uzun süre gözyaşı dökerken, komşuları aileyi teskin etmeye çalıştı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının hangi nedenle başladığına ilişkin ilk aşamada kesin bir bilgiye ulaşılamadı. Bu tür yapı yangınlarının ardından ekiplerin, alevlerin ilk başladığı bölge ile elektrik tesisatı, yanıcı malzemeler ve diğer olası kaynaklar üzerinde inceleme yapması, yangının çıkış nedeninin belirlenmesinde önem taşıyor. Kızıltoprak'taki yangının kesin nedeni de yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

ATIK VE YANICI MALZEMELER RİSKİ ARTIRABİLİYOR

Evlerin depo bölümlerinde veya çevresinde biriken kolay tutuşabilir malzemeler, başlayan küçük bir yangının kısa sürede büyümesine yol açabiliyor. Özellikle ahşap yapı elemanlarının bulunduğu konutlarda alevlerin çatıya ulaşması hem yangının yayılmasını hızlandırabiliyor hem de müdahale eden ekipler açısından çökme riski oluşturabiliyor. Bu nedenle yanıcı atıkların yaşam alanlarından uzak tutulması ve elektrik tesisatlarının düzenli kontrol edilmesi yangın güvenliği açısından önem taşıyor.

KIZILTOPRAK'TA DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Kızıltoprak Mahallesi'nde kısa süre önce başka bir depo yangını da yaşanmıştı. Haziran ayında yapı malzemeleri satışı yapılan bir iş yerine ait deponun dış bölümündeki malzemelerde başlayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle depoya sıçramadan söndürülmüştü. Son olay ise doğrudan bir konutu etkileyerek Maraç ailesinin yaşadığı evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

YANGIN SONRASI HASAR TESPİTİ ÖNEM TAŞIYOR

Konut yangınlarının ardından yalnızca görünen yanma hasarı değil, yapının taşıyıcı bölümleri, çatı, elektrik tesisatı ve diğer güvenlik unsurlarının da değerlendirilmesi gerekiyor. Ağır hasar gören yapılara uzman incelemesi yapılmadan yeniden girilmemesi, olası çökme ve elektrik kaynaklı yeni tehlikelerin önlenmesi açısından önem taşıyor. Kızıltoprak'taki yangında evin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ailenin barınma ihtiyacı da olayın ardından öne çıkan konular arasında yer aldı.