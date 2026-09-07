Muğlaspor-Vanspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Batman Petrolspor-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bunlar da ilginizi çekebilir

5 milyon TL’de mevduat ve konut hesabı değişti

Havalimanı ve turizm bölgesine seyahat edecek vatandaşların uçuş veya otel transferlerinde gecikme yaşamaması planlamada kritik yer tutuyor. Yetkililer, olası mağduriyetlerin önlenmesi adına bölgedeki geçici trafik işaretlerine ve yönlendirme levhalarına mutlak suretle uyulması gerektiğini bildirdi.

Sokak ve Başbuğ Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinden yeni trafik akışı sağlanacak. Kırmızı hatla işaretlenen kapalı alanın yerine, sürücüler yeşil hatla belirtilen yan yolları kullanabilecek.

Çalışma süresince ulaşımın aksamaması için alternatif yollar devreye alınacak. Paylaşılan planlamada, Kundu-Lara Yolu bağlantısı ile 31132

Salı günü saat 08.00 itibarıyla başlayacak. Bu saatten itibaren cadde üzerinden doğrudan geçişlere izin verilmeyecek.

Belediyenin resmi duyurusuna göre, güzergahtaki yağmur suyu imalat işlemleri 8 Eylül 2026

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP31) hazırlıkları kapsamında yeni bir yol düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Antalya Havalimanı ile Kundu turizm merkezini birbirine bağlayan Kardeş Kentler Caddesi, bölgedeki altyapı çalışmaları sebebiyle araç trafiğine kapatılacak.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.