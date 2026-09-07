Antalya Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP31) hazırlıkları kapsamında yeni bir yol düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Antalya Havalimanı ile Kundu turizm merkezini birbirine bağlayan Kardeş Kentler Caddesi, bölgedeki altyapı çalışmaları sebebiyle araç trafiğine kapatılacak.
Belediyenin resmi duyurusuna göre, güzergahtaki yağmur suyu imalat işlemleri 8 Eylül 2026
Salı günü saat 08.00 itibarıyla başlayacak. Bu saatten itibaren cadde üzerinden doğrudan geçişlere izin verilmeyecek.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ
Çalışma süresince ulaşımın aksamaması için alternatif yollar devreye alınacak. Paylaşılan planlamada, Kundu-Lara Yolu bağlantısı ile 31132
Sokak ve Başbuğ Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinden yeni trafik akışı sağlanacak. Kırmızı hatla işaretlenen kapalı alanın yerine, sürücüler yeşil hatla belirtilen yan yolları kullanabilecek.
SÜRÜCÜLER İÇİN UYARILAR NELER?
Havalimanı ve turizm bölgesine seyahat edecek vatandaşların uçuş veya otel transferlerinde gecikme yaşamaması planlamada kritik yer tutuyor. Yetkililer, olası mağduriyetlerin önlenmesi adına bölgedeki geçici trafik işaretlerine ve yönlendirme levhalarına mutlak suretle uyulması gerektiğini bildirdi.