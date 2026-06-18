ALANYA'NIN İmamlı Mahallesi Mezarardı mevkisinde tarımsal üretim yapan çiftçiler, yaklaşık iki haftadır devam eden düşük voltaj sorunu nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Elektrik voltajının yetersiz olması nedeniyle sulama amacıyla kullanılan dalgıç pompaların devreye giremediğini ifade eden üreticiler, ürünlerini sulayamadıkları için ciddi kayıplarla karşı karşıya olduklarını söyledi.

MAHSULLER KURUMA NOKTASINA GELDI

Sulama yapılamaması nedeniyle hem açık alanda hem de örtü altında yetiştirilen sebze ve meyvelerde solmaların başladığını belirten üreticiler, sorunun devam etmesi halinde mahsullerin tamamen kuruyabileceğini söyledi. Özellikle yaz aylarında su ihtiyacının arttığına dikkat çeken çiftçiler, her geçen gün zararlarının büyüdüğünü ifade etti.

“YÜKSEK FATURA ÖDÜYORUZ AMA HIZMET ALAMIYORUZ”

Her ay yüksek tutarlı elektrik faturaları ödediklerini belirten bölge üreticileri, buna rağmen düşük voltaj nedeniyle sulama sistemlerini kullanamadıklarını söyledi. Emeklerinin ve yatırımlarının riske girdiğini vurgulayan çiftçiler, yetkililere çağrıda bulunarak elektrik altyapısındaki sorunun bir an önce giderilmesini ve üretimin kesintisiz şekilde devam edebilmesi için kalıcı çözüm üretilmesini talep etti. (Şerife ÇOBAN)

Muhabir: Şerife ÇOBAN