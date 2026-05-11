Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, ilkokul öğrencilerini taşıyan bir servis aracı kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi. Aktarılan bilgilere göre, olayda 6 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu öğrencilerini taşıyan 51 yaşındaki A.T. yönetimindeki 07 C 32220 plakalı minibüs, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine kaza mahalline hızla jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE SEVK

Olay yerine ulaşan sağlık personeli, ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 6 öğrenci, detaylı sağlık kontrolü ve tedbir amacıyla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

VELİLERİN GÜVENLİK HASSASİYETİ

Yaşanan bu kaza, Alanya genelindeki okul servislerinin periyodik denetimi ve araç içi güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle emniyet kemeri kullanımının, bu tür devrilme vakalarında ağır yaralanmaların önüne geçtiği biliniyor. Jandarma ekiplerinin kazanın kesin nedenini belirlemek üzere başlattığı inceleme sürüyor.