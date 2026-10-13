Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını yayımlayarak küresel ve ulusal bazdaki makroekonomik beklentilerini güncelledi. IMF'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin 2026 yılı büyüme tahmini aşağı yönlü revize edilirken, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,1 oranında büyümesi öngörülüyor.

Raporda, küresel ekonominin direncini korumasına rağmen toparlanmanın ülkeler arasında eşit dağılmadığı vurgulandı. Özellikle Orta Doğu'da süren çatışmalar ve uluslararası ticaret gerilimlerinin ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturduğu aktarıldı. Buna karşın yapay zeka yatırımlarının tetiklediği teknoloji döngüsünün, küresel talebi destekleyen ana unsurlardan biri olduğu ifade edildi.

KÜRESEL BÜYÜME VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Kurumun paylaştığı verilere göre, küresel ekonominin 2026'da yüzde 3,1, 2027'de ise yüzde 3,4 büyümesi bekleniyor. Enerji ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle küresel enflasyonun 2026'da yüzde 4,7 seviyesine çıkacağı, bir sonraki yıl ise yüzde 4,1'e gerileyeceği tahmin ediliyor. Küresel ticaret hacmindeki artış hızının ise bu yıl yavaşlayacağı, 2027'de dengeleneceği öngörüldü.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME VE ENFLASYON ÖNGÖRÜSÜ

IMF'nin temmuz ayında yüzde 2,9 olarak duyurduğu Türkiye'nin 2026 yılı büyüme beklentisi, ekim raporunda yüzde 2,7'ye düşürüldü. Bu 0,2 puanlık aşağı yönlü revizyon, sıkılaşan para politikalarının ve küresel belirsizliklerin gelişmekte olan piyasalar üzerindeki istatistiksel yansımalarını gösteriyor. Türkiye ekonomisinin 2027 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3,6 seviyesinde sabit bırakıldı. Raporda ayrıca Türkiye'nin yıl sonu enflasyon beklentisinin 2026 için yüzde 31,2, 2027 için yüzde 26,5 olduğu bildirildi.

BÜYÜK EKONOMİLERDE SON DURUM

ABD ekonomisinin 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 2,3'te tutulurken, Euro Bölgesi için beklenti yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e yükseltildi. Almanya'nın büyüme öngörüsü yüzde 1,3'e çıkarıldı, Fransa'nınki ise yüzde 0,4'e indirildi. Asya pazarında Çin'in büyüme beklentisi yüzde 4,5'e gerilerken, Hindistan'ın tahmini yüzde 7'ye yükseltilerek pozitif ayrıştı. Rusya ekonomisinin ise 2026 ve 2027 yılları için yüzde 0,9 oranında büyüyeceği aktarıldı.