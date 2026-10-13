Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen Akdeniz projesi kapsamında, Antalya'nın Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için acele kamulaştırma süreci başlatıldı. 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan karar yürürlüğe girdi.

Alınan kararla birlikte, bölgede kurulacak enerji nakil hatları, petrol ve doğalgaz boru hatları, üretim kampları ile depolama tesisleri için gerekli olan taşınmazlara el konulabilecek. Hangi spesifik arazilerin kamulaştırma kapsamına gireceği ve bu durumun bölgedeki yerel yaşama etkileri henüz netleşmedi.

ÇEVRECİLERDEN TARIM VE TURİZM UYARISI

Finike Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TORAÇDER), konuya ilişkin yaptığı açıklamada, enerji kaynaklarının araştırılmasına ilkesel olarak karşı olmadıklarını bildirdi. Dernek yönetimi, petrol aramalarından elde edilecek olası gelirin; tarım, su kaynakları, ormanlar ve turizmin uzun vadeli getirisiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ekonomik kalkınma ile doğanın korunmasının birbirine alternatif gösterilmemesi gerektiği vurgulandı.

ACELE KAMULAŞTIRMA BÖLGEYİ NASIL ETKİLEYECEK?

Mevzuata göre acele kamulaştırma kararları, kamu yararının aciliyet gerektirdiği durumlarda olağan bedel tespiti ve tescil süreçleri beklenmeden taşınmazlara doğrudan el konulmasına olanak tanıyor. Bu hukuki durum, söz konusu altı ilçedeki tarım ve turizm arazisi sahiplerinin mülkiyet hakları ile planlanan enerji yatırımları arasındaki dengenin önümüzdeki günlerde nasıl kurulacağı sorusunu gündeme getiriyor.